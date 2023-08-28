https://sputniknews.com.tr/20230828/arkeoloji-bolumune-kaydini-yaptiran-filozof-hurdaci-universite-kazandigim-icin-mutluyum-1074988351.html

Arkeoloji bölümüne kaydını yaptıran 'filozof hurdacı': Üniversite kazandığım için mutluyum

Arkeoloji bölümüne kaydını yaptıran 'filozof hurdacı': Üniversite kazandığım için mutluyum

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü'nü kazanan "filozof hurdacı" olarak bilinen Şevki Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T11:08+0300

2023-08-28T11:08+0300

2023-08-28T11:08+0300

yaşam

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arkeoloji

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Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 senede tamamlayıp 2019 yılında mezun olduğu üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı.Kayıtların ilk günü gelen Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu gerçekleştirdi. Rektör, saygısını Kılıç'ın elini öperek gösterdi.Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın yaşının olmadığını söyledi.Başarısıyla herkese örnek olan Kılıç'ın ilim yolunda yaşamını sürdürdüğünü belirten Tabakoğlu, "80 yaşındaki Şevki amca yaptıklarıyla gençlere, yaşlılara, herkese bir şeyler öğretiyor. 'Burada ilim var, gelin alın' diyor. 'Emekli oldunuz, işiniz bitti' demeyin diyor. 'Bu sıralar sizin için de var' diyor. Ben kendisini kutluyorum. İnşallah herkese güzel bir örnek olur." dedi.Kılıç ise hayalini kurduğu bölüme kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.Gençlere kitap okumalarını tavsiye eden Kılıç, "Üniversiteyi kazandığım için mutluyum. Gençler ilmi uzakta aramasınlar. Onlardan yalnız bir şey rica ediyorum. Kitapları çöpe atmasınlar, çalışsınlar. Defalarca sınava girmekten korkmasınlar. Herkese başarı diliyorum." diye konuştu.Çevresi "filozof hurdacı" diyorZorluklar nedeniyle üniversite hayalini ancak 2016 yılında 72 yaşındayken kazandığı tarih bölümündeki öğrenimiyle gerçekleştiren Kılıç bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre arkeoloji bölümünü kazandı.Boş vakitlerini Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyarak, araştırma yaparak geçirdiği için çevredekilerce "filozof hurdacı" olarak anılan Kılıç sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayıp aldığı 249 puanla arkeoloji bölümüne kaydolmaya hak kazandı.Emekli maaşının yanı sıra 45 yaşından bu yana hurdacılık yapan Kılıç, arkeoloji alanında da yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220623/41-kez-universite-sinavina-girdi-bundan-sonraki-sinavlar-icin-plakalara-gore-il-il-dolasacagim-1057803301.html

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