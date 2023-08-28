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https://sputniknews.com.tr/20230828/aksenerin-aciklamalari-kulisleri-hareketlendirdi--gunah-kecisi-olarak-bizi-bulmuslar-1074979869.html
Akşener'in açıklamaları kulisleri hareketlendirdi: 'Günah keçisi olarak bizi bulmuşlar'
Akşener'in açıklamaları kulisleri hareketlendirdi: 'Günah keçisi olarak bizi bulmuşlar'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurmasının ardından kulisler hareketlendi. Seçime kendi kadrolarıyla... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T07:47+0300
2023-08-28T07:47+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçen günlerde, yerel seçime ilişkin yol haritasını Afyonkarahisar'da açıkladı. Akşener, "Önümüzde yerel seçimler var. Yine tüm gündemi sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçimi sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulcuğun yaşadığı yerdir. Yerel seçim, genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" dedi.'Günah keçisi olarak bizi bulmuşlar'Akşener’in çağrısı ve açıklamalarına Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden yanıt geldi. Milliyet’e konuşan kurmaylar Akşener’in açıklamalarını değerlendirdi.CHP’li kurmay, Akşener’in çağrısı ve açıklamalarına, “Meral Hanım bizim eski ittifak ortağı. Ona yanıt vermeyeyim ama kamuoyundaki o beklentiyi karşılamadı” dedi. CHP’li kurmay, “Cumhurbaşkanı adaylığına önerdiğiniz, oraya layık gördüğünüz insanı belediye başkanlığında nasıl desteklemeyeceksiniz? İYİ Parti’nin kazandığı kimi belediye başkanları AK Parti’ye geçti. Seçmenden arzu ettiği desteği alamıyor. Erdoğan’ın seçmenini, Bahçeli’nin seçmenini kendi yanına çekemiyor, günah keçisi olarak da bizi bulmuşlar” dedi.İYİ Parti’yle yerel seçimde iş birliği olabileceği mesajını veren CHP’li kurmay, şunları söyledi: DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise, “Seçim öncesi de benzer konuşmalar yapıyordu” diyerek, “Meral Hanım’ın tarzı açısından bizim için konuşmada sürpriz olan hiçbir şey yok. Konuşmanın yarısı hamaset. Kemal Bey’e karşı bence haksızlık ediyor” diye konuştu.Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp de, “Tespit doğru, yerel seçimlerin bir farkı var, hem bölgeler itibarıyla bazı partiler daha ağırlıklı olabiliyor” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da, “AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın daha çok belediye kazanılması isteniyor ve bununla ilgili bir çalışma yapılsa ancak bu kadar olur. Meral Hanım’ın bu çağrısını yadırgadığımı söyleyeyim. Hamasetin ötesinde bir söylem değildi Meral Hanım’ın söyledikleri” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da, Akşener’in çağrısına, “İşbirliği yapmakta fayda vardır. Adaylar üzerinde işbirliği yapmak gerekmektedir” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230826/aksener-yol-haritasini-acikliyor-secimin-kaybedilmesi-icin-calisanlarla-da-mucadele-ettik-1074956571.html
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meral akşener, iyi parti, chp
meral akşener, iyi parti, chp

Akşener'in açıklamaları kulisleri hareketlendirdi: 'Günah keçisi olarak bizi bulmuşlar'

07:47 28.08.2023
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurmasının ardından kulisler hareketlendi. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener'in "Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" sözlerini Millet İttifakı'nın kurmayları değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçen günlerde, yerel seçime ilişkin yol haritasını Afyonkarahisar'da açıkladı.
Akşener, "Önümüzde yerel seçimler var. Yine tüm gündemi sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçimi sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulcuğun yaşadığı yerdir. Yerel seçim, genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" dedi.

'Günah keçisi olarak bizi bulmuşlar'

Akşener’in çağrısı ve açıklamalarına Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden yanıt geldi. Milliyet’e konuşan kurmaylar Akşener’in açıklamalarını değerlendirdi.
CHP’li kurmay, Akşener’in çağrısı ve açıklamalarına, “Meral Hanım bizim eski ittifak ortağı. Ona yanıt vermeyeyim ama kamuoyundaki o beklentiyi karşılamadı” dedi. CHP’li kurmay, “Cumhurbaşkanı adaylığına önerdiğiniz, oraya layık gördüğünüz insanı belediye başkanlığında nasıl desteklemeyeceksiniz? İYİ Parti’nin kazandığı kimi belediye başkanları AK Parti’ye geçti. Seçmenden arzu ettiği desteği alamıyor. Erdoğan’ın seçmenini, Bahçeli’nin seçmenini kendi yanına çekemiyor, günah keçisi olarak da bizi bulmuşlar” dedi.
İYİ Parti’yle yerel seçimde iş birliği olabileceği mesajını veren CHP’li kurmay, şunları söyledi:
“Kurultaydan sonra taşlar yerine oturur. Bizde olan belediyelerin verilmesi söz konusu olmaz. İş birliği şöyle olur; Türkiye’nin her yerinde ayrı giriyoruz. Bu başlangıç noktası olur. Ama iş birliği yapsak şuraları kazanıyoruz, oralar neresiyse onlar konuşulur. Ama bizde olan belediyeler masada olmaz.”
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise, “Seçim öncesi de benzer konuşmalar yapıyordu” diyerek, “Meral Hanım’ın tarzı açısından bizim için konuşmada sürpriz olan hiçbir şey yok. Konuşmanın yarısı hamaset. Kemal Bey’e karşı bence haksızlık ediyor” diye konuştu.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp de, “Tespit doğru, yerel seçimlerin bir farkı var, hem bölgeler itibarıyla bazı partiler daha ağırlıklı olabiliyor” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da, “AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın daha çok belediye kazanılması isteniyor ve bununla ilgili bir çalışma yapılsa ancak bu kadar olur. Meral Hanım’ın bu çağrısını yadırgadığımı söyleyeyim. Hamasetin ötesinde bir söylem değildi Meral Hanım’ın söyledikleri” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da, Akşener’in çağrısına, “İşbirliği yapmakta fayda vardır. Adaylar üzerinde işbirliği yapmak gerekmektedir” yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kocatepe Zafer Alanı'nda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
POLİTİKA
Akşener yerel seçim kararını açıkladı, çağrı yaptı: 'Yan yana gelmeyeceğiz'
26 Ağustos, 15:40
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