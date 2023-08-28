https://sputniknews.com.tr/20230828/ak-parti-sozcusu-celik-erdogan-yakin-zamanda-sociyi-ziyaret-edecek-1074998971.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan yakın zamanda Soçi’yi ziyaret edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan yakın zamanda Soçi’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’yi ziyaret edeceğini açıklayan Çelik, Tahıl Koridoru konusunda bu ziyaretle birlikte yeni gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T16:57+0300

2023-08-28T16:57+0300

2023-08-28T17:08+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

ömer çelik

rusya

soçi

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantı yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu toplantıda MKYK üyelerine teşekkür etti.Toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararı alındı.12 Eylül günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu’nda ise, teşkilat başkanlığı tarafından 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongrenin sunumu gerçekleştirilecek ve kongrenin teması oluşturulacak.'Kongre öncesinde hazırlıklarımızı gözden geçirdik'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Soçi ziyaretiÇelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Soçi’yi ziyaret edeceğini söyledi, bu ziyaretle birlikte Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini değerlendirdiklerini aktardı.AK Parti MKYK’nın 7 Ekim tarihinde olağanüstü kongre yapılması kararını onayladığını aktaran Çelik, “Büyük kongre öncesinde hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Gözden geçirmenin neticesi olarak, birim başkanlarımız gerekli hazırlıkları sundular.” dedi.Yerel seçim talimatıMKYK’da 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerin de yapıldığını anlatan Çelik, “Seçimler demokrasinin bayramıdır. Milletimizin huzuruna gideceğiz.” şeklinde konuştu.Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem MKYK’ya hem de parti teşkilatlarına güçlü şekilde hazırlık talimatı verdiğini söyledi.'Görev süresi bitmesine rağmen koltukta'Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi. CHP liderinin “meşruiyet” ifadesini eleştiren Ömer Çelik, “Kılıçdaroğlu, CHP’de görev süresi bitmesine rağmen koltukta.” dedi.Çelik, seçimlerin meşruiyetini kimsenin tartışmaya açamayacağını söyledi.BM ile yol ayrımıKKTC’deki yol gerilimi hakkında da konuşan Çelik, “Birleşmiş Milletler’in, Türk tarafına engel çıkarmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz.” ifadelerini kullandı.Çelik, “Geçmişte Rum köylerine ulaşım için izin verilmişti. Dikelya'ya geçmeden daha rahat ulaşım için ortaya koyulan bir proje bu. Geçmişte örnekleri de var. Kimse Kıbrıs adasının tamamına Rum gözlüğü ile bakamaz. Rumlara verilen izin KKTC'ye verilmiyorsa burada çifte standart vardır.” diye konuştu.Bahçeli'ye teşekkürİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “ittifaksız seçim” açıklaması Ömer Çelik’e de soruldu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu açıklamaya verdiği yanıtı anımsatan Çelik, “Bahçeli’nin Cumhur İttifakı vurgusu için teşekkür ediyoruz.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/bahceliden-aksenerin-cagrisina-yanit-bizim-nazarimizda-ciddiye-alinacak-bir-tarafi-yoktur-1074998855.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ömer çelik, rusya, soçi