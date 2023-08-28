https://sputniknews.com.tr/20230828/ak-parti-mkyk-toplaniyor-gundemde-neler-var-1074993364.html

AK Parti MKYK toplanıyor: Gündemde neler var?

AK Parti MKYK toplanıyor: Gündemde neler var?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T13:51+0300

2023-08-28T13:51+0300

2023-08-28T13:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.Bugünkü toplantı 7 Ekim günü yapılacak AK Parti olağanüstü kongresi öncesindeki son toplantı olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda MKYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür edecek.7 Ekim’deki kongrede MKYK üyelerinin birkaçı dışında, büyük bölümünün değişmesi bekleniyor.Bugünkü toplantının ana gündem maddesi, 7 Ekim’deki kongre olacak. Kongre sürecinin değerlendirilmesiyle birlikte, alınması gereken bazı kararlar bulunuyor. O kararların bugünkü toplantıda oylanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230828/cumhurbaskani-erdogan-eylul-ayinda-yogun-diplomasi-trafigi-yurutecek-1074991631.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı