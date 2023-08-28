https://sputniknews.com.tr/20230828/ak-parti-mkyk-toplaniyor-gundemde-neler-var-1074993364.html
AK Parti MKYK toplanıyor: Gündemde neler var?
AK Parti MKYK toplanıyor: Gündemde neler var?
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T13:51+0300
2023-08-28T13:51+0300
2023-08-28T13:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.Bugünkü toplantı 7 Ekim günü yapılacak AK Parti olağanüstü kongresi öncesindeki son toplantı olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda MKYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür edecek.7 Ekim’deki kongrede MKYK üyelerinin birkaçı dışında, büyük bölümünün değişmesi bekleniyor.Bugünkü toplantının ana gündem maddesi, 7 Ekim’deki kongre olacak. Kongre sürecinin değerlendirilmesiyle birlikte, alınması gereken bazı kararlar bulunuyor. O kararların bugünkü toplantıda oylanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230828/cumhurbaskani-erdogan-eylul-ayinda-yogun-diplomasi-trafigi-yurutecek-1074991631.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
AK Parti MKYK toplanıyor: Gündemde neler var?
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini, 7 Ekim günü yapılacak olan AK Parti kongresi oluşturuyor.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Bugünkü toplantı 7 Ekim günü yapılacak AK Parti olağanüstü kongresi öncesindeki son toplantı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda MKYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür edecek.
7 Ekim’deki kongrede MKYK üyelerinin birkaçı dışında, büyük bölümünün değişmesi bekleniyor.
Bugünkü toplantının ana gündem maddesi, 7 Ekim’deki kongre olacak. Kongre sürecinin değerlendirilmesiyle birlikte, alınması gereken bazı kararlar bulunuyor. O kararların bugünkü toplantıda oylanması bekleniyor.