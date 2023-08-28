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Ahmet Hakan: Akşener CHP’den kurtulmak istiyor
Ahmet Hakan: Akşener CHP’den kurtulmak istiyor
Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hafta sonundaki konuşmasını değerlendirdi ve eksi doğrularını yazdı. Ahmet Hakan "CHP’den kurtulmak istiyor... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar Kocatepe'de, yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230826/aksener-yol-haritasini-acikliyor-secimin-kaybedilmesi-icin-calisanlarla-da-mucadele-ettik-1074956571.html
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meral akşener, ahmet hakan, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp
meral akşener, ahmet hakan, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp

Ahmet Hakan: Akşener CHP’den kurtulmak istiyor

09:37 28.08.2023 (güncellendi: 09:49 28.08.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hafta sonundaki konuşmasını değerlendirdi ve eksi doğrularını yazdı. Ahmet Hakan "CHP’den kurtulmak istiyor Akşener" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar Kocatepe'de, yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:
"DOĞRUSU: Bu seferki konuşması iyiydi. Girişi, gelişmesi, sonucu olan bir konuşmaydı. Herkes anladı. Mesajlar netti. Hedefler açıktı. Vurgular belliydi. İyi hazırlanmış bir metinle çıktı kamuoyunun karşısına. Konuları dağıtmadı. Göndermelerden, metaforlardan kaçındı. Bu açılardan doğru bir konuşmaydı. YANLIŞI: Şöyle bir sorunu var Akşener’in: Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul ve Ankara’da ne yapacak? Henüz tam olarak karar verememiş. Kapıyı ne tam açık tutuyor ne de tam kapatıyor. Hafif aralık bırakıyor. Bu belirsizlik iddialı çıkışlara, meydan okumalara pek yakışmıyor. DOĞRUSU: Ama şurası net: CHP’den kurtulmak istiyor Akşener. Kaderini CHP ile birleştirmek istemiyor. İttifak istemiyor. CHP’den kurtulmadan partisini büyütemeyeceğini düşünüyor. Geldiği bu noktanın kendisi açısından doğru nokta olduğunu düşünüyorum. YANLIŞI: Konuşma yaptıktan sonra gazetecilerin sorularına etraflıca cevaplar vermiş Akşener. Okudum hepsini. Bir sürü gereksiz detay. İddialı bir konuşmanın ardından o gereksiz detaylara girmenin anlamı var mıydı? Konuşmayla yetinse daha iyi olmaz mıydı? Siyasi iletişim açısından yanlış buldum yaptığını."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kocatepe Zafer Alanı'nda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
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Akşener yerel seçim kararını açıkladı, çağrı yaptı: 'Yan yana gelmeyeceğiz'
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