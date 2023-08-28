Ahmet Hakan: Akşener CHP’den kurtulmak istiyor

"DOĞRUSU: Bu seferki konuşması iyiydi. Girişi, gelişmesi, sonucu olan bir konuşmaydı. Herkes anladı. Mesajlar netti. Hedefler açıktı. Vurgular belliydi. İyi hazırlanmış bir metinle çıktı kamuoyunun karşısına. Konuları dağıtmadı. Göndermelerden, metaforlardan kaçındı. Bu açılardan doğru bir konuşmaydı. YANLIŞI: Şöyle bir sorunu var Akşener’in: Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul ve Ankara’da ne yapacak? Henüz tam olarak karar verememiş. Kapıyı ne tam açık tutuyor ne de tam kapatıyor. Hafif aralık bırakıyor. Bu belirsizlik iddialı çıkışlara, meydan okumalara pek yakışmıyor. DOĞRUSU: Ama şurası net: CHP’den kurtulmak istiyor Akşener. Kaderini CHP ile birleştirmek istemiyor. İttifak istemiyor. CHP’den kurtulmadan partisini büyütemeyeceğini düşünüyor. Geldiği bu noktanın kendisi açısından doğru nokta olduğunu düşünüyorum. YANLIŞI: Konuşma yaptıktan sonra gazetecilerin sorularına etraflıca cevaplar vermiş Akşener. Okudum hepsini. Bir sürü gereksiz detay. İddialı bir konuşmanın ardından o gereksiz detaylara girmenin anlamı var mıydı? Konuşmayla yetinse daha iyi olmaz mıydı? Siyasi iletişim açısından yanlış buldum yaptığını."