https://sputniknews.com.tr/20230828/abdulkadir-selvi-yerel-secime-isik-tutacak-anketi-paylasti-oran-yuzde-70-cikti-1074979501.html

Abdulkadir Selvi 'yerel seçime ışık tutacak anketi' paylaştı: Oran yüzde 70 çıktı

Abdulkadir Selvi 'yerel seçime ışık tutacak anketi' paylaştı: Oran yüzde 70 çıktı

Yerel seçimlere doğru anket çalışmaları da hızlandı. Optimar'ın son anketinde katılımcılara, "Belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir"... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T07:24+0300

2023-08-28T07:24+0300

2023-08-28T07:24+0300

politika

abdulkadir selvi

yerel seçim

yerel seçim öncesi anket

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Yerel seçim tarihine adım adım yaklaşırken anket çalışmaları da takip ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Anketten yerel seçime ışık tutacak sonuç" başlıklı yazısında Optimar Araştırma'nın son anket çalışmasını aktardı. Optimar, "Türkiye’nin Nabzı Araştırması" 10-17 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 314 kişi ile yüz yüze yöntemle gerçekleştirildi. Katılımcılara, "Belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 70.5’i aday derken, parti diyenlerin oranı yüzde 29.5 oldu.Selvi, anketten çıkan sonuçları şöyle aktardı:Optimar seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye neden oy verdiklerini sormuş. Ankete katılanların yüzde 22.2’si başarılı hizmetleri için demiş. Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için diyenler yüzde 17.1’le ikinci sırada geliyor. AK Partili olduğum için diyenler yüzde 13.8, ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7, liderinden dolayı diyenler yüzde 8.5 çıkıyor. Alternatif olmadığı için diyenler yüzde 8.3, ülke bekası için diyenlerin oranı ise yüzde 6.6. Ülke bekası için AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmen anketlerde yeni çıkıyor. Dini inancımdan dolayı diyen yüzde 3.7 ittifak için diyen ise yüzde 1.3 oranında.CHP'ye neden oy verdiler?İlk sırada yüzde 31.4’le iktidarın değişmesi için diyenler var. CHP’li olduğum için karşılığını verenler yüzde 27.3 olurken, siyasi görüşüme en yakın parti diyenler yüzde 22.5’le üçüncü sırada geliyor. Ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7 olurken ittifak için diyenler yüzde 1.8 çıkıyor. Dikkat ettiniz mi hem AK Parti hem CHP ittifak nedeniyle oy almıyor. Şimdi sıkı durun. Altıncı sırada yüzde 1.5’le Atatürk’ün partisi olduğu için diyenler geliyor. 2018 seçimlerinde bu oran yüzde 10.9’du. CHP’yi Atatürk’ün partisi olduğu için tercih edenlerin oranı gerilemiş.İlk sırada Ekrem İmamoğluSeçimlerin ardından CHP’de sancılı bir kurultay süreci yaşanıyor. Optimar, ankete katılanlara Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye sormuş. Daha önceki anketlere göre gerileme içinde olsa da ilk sırada Ekrem İmamoğlu geliyor. Ankete katılanların yüzde 23.6’sı İmamoğlu derken onu 19.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Özgür Özel 6.3’le üçüncü sırada yer alırken genç insanlar diyenler yüzde 5.4’le dördüncü sırada çıkıyor. Ayrı parti kurmasına rağmen Muharrem İnce’yi isteyenler 4.7 oranında. Onu yüzde 1.7’yle Tanju Özcan takip ediyor.Optimar, ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’a neden oy verdiklerini sormuş. Ezici bir çoğunlukla liderlik özellikleri ön plana çıkıyor. Erdoğan’a liderlik özellikler ve hizmetleri için oy verdim diyenler yüzde 60.5’le birinci sırada gelirken, onu yüzde 12.3’le ittifak nedeniyle diyenler takip ediyor. Ülke bekası burada da çıkıyor. Ülke bekası yüzde 9.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. AK Partili olduğum için diyenler yüzde 1.9 çıkarken alternatif olmadığı için diyenler ise yüzde 1.7’yle son sırada geliyor.Seçmen Kılıçdaroğlu'na neden oy verdiYüzde 37.2’yle ilk sırada iktidarın değişmesi için oy verdiğini söyleyenler geliyor. Onu yüzde 12.1’le ittifaktan dolayı diyenler takip ediyor. Dürüst, samimi, güvenilir diyenler yüzde 11.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Siyasi görüşüme en yakın aday olduğu için diyenler 6.7 olurken CHP’li olduğum için diyenler yüzde 2.4 oranında. Atatürk’ün partisinin adayı olduğu için diyenler yüzde 2.3 çıkıyor. Kılıçdaroğlu diğer partilerin desteğini almak isterken Atatürkçüleri kaybetmiş de haberi yok.2. turda tercih değişiyorLiderlik vasfı ve başarılı hizmetleri için Erdoğan’a oy verdiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 72.7 çıkarken yüzde 18.5’le ülke bekası ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 6.8’le ittifak yanıtı veriliyor.İkinci turda iktidarın değişmesi için Kılıçdaroğlu’na oy verdiğini söyleyenler yüzde 50.3’le ilk sırada geliyor. İttifaktan dolayı diyenler yüzde 17.6. Dürüst, samimi ve güvenilir diyenler yüzde 10.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Siyasi görüşüme en yakın aday olduğu için diyenler yüzde 10 çıkarken, onu yüzde 3.1’le adalet ve barış seçeneği takip ediyor. Atatürk’ün partisinin adayı olduğu için diyenler ise 2.1’de kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230822/abdulkadir-selvi-yazdi-mecliste-yeni-ittifak-sinyali-1074822555.html

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abdulkadir selvi, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket