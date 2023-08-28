https://sputniknews.com.tr/20230828/ab-konseyi-baskani-michel-2030a-kadar-genisleme-icin-kendimizi-hazirlamaliyiz-1075004907.html

AB Konseyi Başkanı Michel: 2030'a kadar genişleme için kendimizi hazırlamalıyız

AB Konseyi Başkanı Michel: 2030'a kadar genişleme için kendimizi hazırlamalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, özellikle Batı Balkanlar'a değinerek 27 üyeli AB'nin 2030 yılına kadar genişleme için kendisini hazırlaması... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T23:14+0300

2023-08-28T23:14+0300

2023-08-28T23:14+0300

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Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda konuşma yapan AB Konseyi Başkanı Michel, AB'nin genişlemesine değindi.Michel, özellikle Batı Balkan ülkeleriyle Ukrayna ve Moldova'ya atıf yaparak AB'nin genişleme zamanının geldiğini belirtti ancak şu anda en uzun süredir aday ülke konumunda bulunan Türkiye'den bahsetmedi."Belirsizliklerden kurtulma, zorluklarla dürüstçe ve açıklıkla yüzleşme zamanı gelmiştir" diyen Michel, Batı Balkanlar'a 20 yıl önce AB perspektifi sunulduğunu hatırlattı.Michel, "Yavaşlık hem bölgedeki hem de AB'deki birçoklarını hayal kırıklığına uğratmıştır. AB'nin sözlerini tutması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a katılıyorum" diye konuştu.Rusya ile savaşan Ukrayna'ya da değinen Michel, Haziran 2022'de Moldova ve Ukrayna'ya AB adaylık statüsü verildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:Yeni katılanlar, diğerlerinin girişini engellemesinMichel, AB'nin 'müstakbel üyelerinin' kendi aralarındaki sorunları çözmesi gerektiği mesajını da verdi.Sırbistan ve Kosova gibi ülkelerin ismini vermeden "Geçmişteki anlaşmazlıkların AB içine taşınmadığından emin olmalıyız" diyen Michel, başka ülkelerin veya komşuların katılımlarının AB'ye giren ülkeler tarafından engellenmemesi gerektiğini vurguladı.Michel, "AB'ye yeni katılan ülkelerin gelecekteki üyelerin girişini engellememesi için AB anlaşmalarına 'güven maddesi' eklenebilir" önerisinde bulundu.Mevcut AB üyelerine seslenerek AB'nin genişlemesinin kolay olmayacağına işaret eden Michel, olası genişlemeden sonra AB bütçesi üzerinde çalışmak gerekeceğini söyledi.Michel, şu anda AB bütçesinden pay alan bazı üyelerin artık "almak yerine vermek" zorunda kalacağını, yeni katılacak üyelerin ise "alıcı" konumunda olacağını ifade ederek "Genişleme, politikalarımızı, programlarımızı ve bütçelerimizi etkileyecek. Siyasi reformlar ve siyasi cesaret gerekecek" dedi.Michel, konuşmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da 14-15 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ni toplayacağını duyurdu.AB'ye aday ülke sayısı 7Şu anda AB adayı ülkeler ise Batı Balkanlar'dan Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan'ın yanı sıra 1999'dan beri Türkiye ve 2022'den bu yana Ukrayna ile Moldova.Bosna Hersek, Gürcistan ve Kosova ise potansiyel aday ülkeleri oluşturuyor.

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ab, türkiye-ab ilişkileri, charles michel, genişleme, avrupa