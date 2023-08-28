https://sputniknews.com.tr/20230828/-fsbden-abd-buyukelciliginin-muhbiri-sonova-suclama-ozel-harekatla-ilgili-bilgi-topluyordu-1074995449.html

FSB’den ABD Büyükelçiliği’nin muhbiri Şonov’a suçlama: Özel harekatla ilgili bilgi topluyordu

FSB’den ABD Büyükelçiliği’nin muhbiri Şonov’a suçlama: Özel harekatla ilgili bilgi topluyordu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarının ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı olan ve ABD Büyükelçiliği’ne muhbirlik yapan Rusya... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T15:06+0300

2023-08-28T15:06+0300

2023-08-28T15:36+0300

ukrayna krizi

rusya

protesto

ukrayna krizi

abd

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

suçlama

casusluk

diplomat

abd büyükelçiliği

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FSB Halkla İlişkiler Departmanı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Şonov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği lehine muhbirlik faaliyetleri ile suçlanıyor.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği muhbiri, ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Rusya vatandaşı Robert Robertoviç Şonov’un yasadışı faaliyetlerini sonlandırdı, kendisi Rusya Ceza Kanunu’nun ‘Yabancı bir devletle gizli işbirliği’ adlı 275.1 maddesinde öngörülen suçu işlemekle suçlandı” ifadelerine yer verildi.Kurumun verdiği bilgiye göre Şonov, Eylül 2022’den gözaltına alındığı tarihe kadar ‘maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği siyasi departmanı çalışanları Jeff Sillin ve David Bernstein’ın özel askeri harekatın ilerleyişi, Rusya'nın bölgelerindeki seferberlik süreçleri hakkında bilgi toplama, sorunlu noktalar ve bunların Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde nüfusun protesto faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirme görevlerini yerine getirdi’.Şonov, Rusya’da hangi bilgileri topladığını anlattıFSB mensupları tarafından gözaltına alınan ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Şonov, sorgusu sırasında ABD’li diplomatların talimatı üzerine protestoya meyilli olan Rusları araması gerektiğini anlattı.FSB’nin yayınladığı videoda Şonov, maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği siyasi departmanı çalışanları Jeff Sillin ve David Bernstein’ın verdiği görevleri yerine getirdiğini anlatıyor. Şonov, kendisinden özel askeri harekatın ilerleyişi, Rusya'nın bölgelerindeki seferberlik süreçleri hakkında bilgi toplama, sorunlu noktalar ve bunların Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde nüfusun protesto faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirme gibi görevler istendiğini ifade etti.Şonov, “ABD Büyükelçiliği Birinci Sekreteri David Bernstein bana gazeteciler, işadamları ve politikacılar arasından ABD'ye sadık olabilecek ve bilgi toplamak için kullanabilecekleri kişileri bulma görevini vermişti” diye konuşuyor.Diğer yandan FSB, Şonov’un ifadelerinde yer alan ABD’li diplomatların ifadesine başvurmayı planladığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise eski Başkonsolosluk çalışanının tutuklanmasını ‘kararlılıkla kınadı’. Şonov, yabancı bir devletle gizli işbirliği yapmaktan 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.Mahkemenin sitesinde yayınlanan bilgilerden anlaşılabileceği üzere, Mart ayında Vladivostok'ta gözaltına alınarak tutuklanan Şonov, ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna topraklarında düzenlediği özel askeri harekata karşı olduğu için, kasıtlı olarak Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla yabancı bir devletin (Amerika Birleşik Devletleri) temsilcileri ile yazışmalar yoluyla gizli işbirliği ilişkileri kurdu’.

https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html

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rusya, protesto, ukrayna krizi, abd, rus istihbarat teşkilatı (fsb), suçlama, casusluk, diplomat, abd büyükelçiliği, abd dışişleri bakanlığı