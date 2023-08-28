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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230828/-fsbden-abd-buyukelciliginin-muhbiri-sonova-suclama-ozel-harekatla-ilgili-bilgi-topluyordu-1074995449.html
FSB’den ABD Büyükelçiliği’nin muhbiri Şonov’a suçlama: Özel harekatla ilgili bilgi topluyordu
FSB’den ABD Büyükelçiliği’nin muhbiri Şonov’a suçlama: Özel harekatla ilgili bilgi topluyordu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarının ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı olan ve ABD Büyükelçiliği’ne muhbirlik yapan Rusya... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T15:06+0300
2023-08-28T15:36+0300
ukrayna krizi
rusya
protesto
ukrayna krizi
abd
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
suçlama
casusluk
diplomat
abd büyükelçiliği
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FSB Halkla İlişkiler Departmanı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Şonov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği lehine muhbirlik faaliyetleri ile suçlanıyor.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği muhbiri, ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Rusya vatandaşı Robert Robertoviç Şonov’un yasadışı faaliyetlerini sonlandırdı, kendisi Rusya Ceza Kanunu’nun ‘Yabancı bir devletle gizli işbirliği’ adlı 275.1 maddesinde öngörülen suçu işlemekle suçlandı” ifadelerine yer verildi.Kurumun verdiği bilgiye göre Şonov, Eylül 2022’den gözaltına alındığı tarihe kadar ‘maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği siyasi departmanı çalışanları Jeff Sillin ve David Bernstein’ın özel askeri harekatın ilerleyişi, Rusya'nın bölgelerindeki seferberlik süreçleri hakkında bilgi toplama, sorunlu noktalar ve bunların Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde nüfusun protesto faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirme görevlerini yerine getirdi’.Şonov, Rusya’da hangi bilgileri topladığını anlattıFSB mensupları tarafından gözaltına alınan ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Şonov, sorgusu sırasında ABD’li diplomatların talimatı üzerine protestoya meyilli olan Rusları araması gerektiğini anlattı.FSB’nin yayınladığı videoda Şonov, maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği siyasi departmanı çalışanları Jeff Sillin ve David Bernstein’ın verdiği görevleri yerine getirdiğini anlatıyor. Şonov, kendisinden özel askeri harekatın ilerleyişi, Rusya'nın bölgelerindeki seferberlik süreçleri hakkında bilgi toplama, sorunlu noktalar ve bunların Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde nüfusun protesto faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirme gibi görevler istendiğini ifade etti.Şonov, “ABD Büyükelçiliği Birinci Sekreteri David Bernstein bana gazeteciler, işadamları ve politikacılar arasından ABD'ye sadık olabilecek ve bilgi toplamak için kullanabilecekleri kişileri bulma görevini vermişti” diye konuşuyor.Diğer yandan FSB, Şonov’un ifadelerinde yer alan ABD’li diplomatların ifadesine başvurmayı planladığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise eski Başkonsolosluk çalışanının tutuklanmasını ‘kararlılıkla kınadı’. Şonov, yabancı bir devletle gizli işbirliği yapmaktan 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.Mahkemenin sitesinde yayınlanan bilgilerden anlaşılabileceği üzere, Mart ayında Vladivostok'ta gözaltına alınarak tutuklanan Şonov, ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna topraklarında düzenlediği özel askeri harekata karşı olduğu için, kasıtlı olarak Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla yabancı bir devletin (Amerika Birleşik Devletleri) temsilcileri ile yazışmalar yoluyla gizli işbirliği ilişkileri kurdu’.
https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html
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rusya, protesto, ukrayna krizi, abd, rus istihbarat teşkilatı (fsb), suçlama, casusluk, diplomat, abd büyükelçiliği, abd dışişleri bakanlığı
rusya, protesto, ukrayna krizi, abd, rus istihbarat teşkilatı (fsb), suçlama, casusluk, diplomat, abd büyükelçiliği, abd dışişleri bakanlığı

FSB’den ABD Büyükelçiliği’nin muhbiri Şonov’a suçlama: Özel harekatla ilgili bilgi topluyordu

15:06 28.08.2023 (güncellendi: 15:36 28.08.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarının ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı olan ve ABD Büyükelçiliği’ne muhbirlik yapan Rusya vatandaşı Robert Şonov'un Moskova'daki yasadışı faaliyetlerini sonlandırdığı bildirildi.
FSB Halkla İlişkiler Departmanı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Şonov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği lehine muhbirlik faaliyetleri ile suçlanıyor.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği muhbiri, ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Rusya vatandaşı Robert Robertoviç Şonov’un yasadışı faaliyetlerini sonlandırdı, kendisi Rusya Ceza Kanunu’nun ‘Yabancı bir devletle gizli işbirliği’ adlı 275.1 maddesinde öngörülen suçu işlemekle suçlandı” ifadelerine yer verildi.
Kurumun verdiği bilgiye göre Şonov, Eylül 2022’den gözaltına alındığı tarihe kadar ‘maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği siyasi departmanı çalışanları Jeff Sillin ve David Bernstein’ın özel askeri harekatın ilerleyişi, Rusya'nın bölgelerindeki seferberlik süreçleri hakkında bilgi toplama, sorunlu noktalar ve bunların Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde nüfusun protesto faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirme görevlerini yerine getirdi’.

Şonov, Rusya’da hangi bilgileri topladığını anlattı

FSB mensupları tarafından gözaltına alınan ABD’nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı Şonov, sorgusu sırasında ABD’li diplomatların talimatı üzerine protestoya meyilli olan Rusları araması gerektiğini anlattı.
FSB’nin yayınladığı videoda Şonov, maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği siyasi departmanı çalışanları Jeff Sillin ve David Bernstein’ın verdiği görevleri yerine getirdiğini anlatıyor. Şonov, kendisinden özel askeri harekatın ilerleyişi, Rusya'nın bölgelerindeki seferberlik süreçleri hakkında bilgi toplama, sorunlu noktalar ve bunların Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde nüfusun protesto faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirme gibi görevler istendiğini ifade etti.
Şonov, “ABD Büyükelçiliği Birinci Sekreteri David Bernstein bana gazeteciler, işadamları ve politikacılar arasından ABD'ye sadık olabilecek ve bilgi toplamak için kullanabilecekleri kişileri bulma görevini vermişti” diye konuşuyor.
Diğer yandan FSB, Şonov’un ifadelerinde yer alan ABD’li diplomatların ifadesine başvurmayı planladığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise eski Başkonsolosluk çalışanının tutuklanmasını ‘kararlılıkla kınadı’. Şonov, yabancı bir devletle gizli işbirliği yapmaktan 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
Mahkemenin sitesinde yayınlanan bilgilerden anlaşılabileceği üzere, Mart ayında Vladivostok'ta gözaltına alınarak tutuklanan Şonov, ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna topraklarında düzenlediği özel askeri harekata karşı olduğu için, kasıtlı olarak Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla yabancı bir devletin (Amerika Birleşik Devletleri) temsilcileri ile yazışmalar yoluyla gizli işbirliği ilişkileri kurdu’.
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