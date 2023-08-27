https://sputniknews.com.tr/20230827/zelenskiy-ukrayna-eylulde-yeni-askeri-yardim-paketleri-bekliyor-1074973390.html

Zelenskiy: Ukrayna eylülde yeni askeri yardım paketleri bekliyor

Zelenskiy: Ukrayna eylülde yeni askeri yardım paketleri bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önümüzdeki eylül ayında Kiev’e yeni askeri yardım beklentileri olduğunu açıkladı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T18:19+0300

2023-08-27T18:19+0300

2023-08-27T18:20+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

yardım paketi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eylül ayında Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketlerinin tahsis edilmesini beklediğini ifade etti.Zelenskiy, “Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık. Uluslararası aktivitelerimiz bu haftalardakinden daha az olmayacak. Birincisi savunmamızdır, Ukraynalı askerler için yeni savunma paketleridir. Topçu silahları, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve füzeler, mayın temizleme teçhizatı” diye yazdı ve devam etti:Ukrayna için güvenlik garantilerine farklı ülkelerin dahil edilmesine yönelik müzakerelerin de planlandığına dikkat çeken Zelenskiy, “Ukrayna'nın uluslararası etkinliklere, özellikle de BM Genel Kurulu oturumuna katılımını hazırlıyoruz. Birinci hanımefendiler ve beyefendilerin bir sonraki zirvesi ile Ukrayna'nın ‘yumuşak gücünü’ inşa ediyoruz. Dünyanın gıda güvenliği değişmeyen önceliktir. Hafta içi bu konularla ilgili birkaç toplantı olacak” ifadelerini kullandı.

ukrayna

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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi