https://sputniknews.com.tr/20230827/zelenskiy-ukrayna-eylulde-yeni-askeri-yardim-paketleri-bekliyor-1074973390.html
Zelenskiy: Ukrayna eylülde yeni askeri yardım paketleri bekliyor
Zelenskiy: Ukrayna eylülde yeni askeri yardım paketleri bekliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önümüzdeki eylül ayında Kiev’e yeni askeri yardım beklentileri olduğunu açıkladı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T18:19+0300
2023-08-27T18:19+0300
2023-08-27T18:20+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
yardım paketi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eylül ayında Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketlerinin tahsis edilmesini beklediğini ifade etti.Zelenskiy, “Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık. Uluslararası aktivitelerimiz bu haftalardakinden daha az olmayacak. Birincisi savunmamızdır, Ukraynalı askerler için yeni savunma paketleridir. Topçu silahları, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve füzeler, mayın temizleme teçhizatı” diye yazdı ve devam etti:Ukrayna için güvenlik garantilerine farklı ülkelerin dahil edilmesine yönelik müzakerelerin de planlandığına dikkat çeken Zelenskiy, “Ukrayna'nın uluslararası etkinliklere, özellikle de BM Genel Kurulu oturumuna katılımını hazırlıyoruz. Birinci hanımefendiler ve beyefendilerin bir sonraki zirvesi ile Ukrayna'nın ‘yumuşak gücünü’ inşa ediyoruz. Dünyanın gıda güvenliği değişmeyen önceliktir. Hafta içi bu konularla ilgili birkaç toplantı olacak” ifadelerini kullandı.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi
Zelenskiy: Ukrayna eylülde yeni askeri yardım paketleri bekliyor
18:19 27.08.2023 (güncellendi: 18:20 27.08.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önümüzdeki eylül ayında Kiev’e yeni askeri yardım beklentileri olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eylül ayında Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketlerinin tahsis edilmesini beklediğini ifade etti.
Zelenskiy, “Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık. Uluslararası aktivitelerimiz bu haftalardakinden daha az olmayacak. Birincisi savunmamızdır, Ukraynalı askerler için yeni savunma paketleridir. Topçu silahları, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve füzeler, mayın temizleme teçhizatı” diye yazdı ve devam etti:
“Ortaklardan her biri ihtiyaçlarımız konusunda bilgilendirildi, kararları bekliyoruz.”
Ukrayna için güvenlik garantilerine farklı ülkelerin dahil edilmesine yönelik müzakerelerin de planlandığına dikkat çeken Zelenskiy, “Ukrayna'nın uluslararası etkinliklere, özellikle de BM Genel Kurulu oturumuna katılımını hazırlıyoruz. Birinci hanımefendiler ve beyefendilerin bir sonraki zirvesi ile Ukrayna'nın ‘yumuşak gücünü’ inşa ediyoruz. Dünyanın gıda güvenliği değişmeyen önceliktir. Hafta içi bu konularla ilgili birkaç toplantı olacak” ifadelerini kullandı.