https://sputniknews.com.tr/20230827/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritis-5-eylulde-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1074969337.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T11:57+0300

2023-08-27T11:57+0300

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türkiye

türkiye

yunanistan

dışişleri bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmek üzere Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.Açıklamada, iki bakanın ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağı ifade edildi

https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-fidan-tahil-girisimi-icin-alternatif-yollar-riskler-barindiriyor-1074945049.html

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türkiye, yunanistan, dışişleri bakanlığı