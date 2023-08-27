https://sputniknews.com.tr/20230827/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-ceyrek-finalde-1074974902.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T20:09+0300

2023-08-27T20:09+0300

2023-08-27T20:28+0300

türkiye a milli kadın voleybol takımı

son dakika

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

cev

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/12/1057597786_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6a66806a80ccc6c6263c6fb7964f7b31.jpg

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran 'Filenin Sultanları', A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada 6'da 6 yaptı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli kadın voleybol takımı avrupa şampiyonasında çeyrek finalde, filenin sultanları çeyrek finalde, a milli kadın voleybol takımı çeyrek final