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13:33
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13:44
2 dk
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2 dk
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14:27
1 dk
SESLİ HABER
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14:42
2 dk
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran 'Filenin Sultanları', A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada 6'da 6 yaptı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.
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a milli kadın voleybol takımı avrupa şampiyonasında çeyrek finalde, filenin sultanları çeyrek finalde, a milli kadın voleybol takımı çeyrek final
a milli kadın voleybol takımı avrupa şampiyonasında çeyrek finalde, filenin sultanları çeyrek finalde, a milli kadın voleybol takımı çeyrek final

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

20:09 27.08.2023 (güncellendi: 20:28 27.08.2023)
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AA
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran 'Filenin Sultanları', A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada 6'da 6 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.
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