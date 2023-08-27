https://sputniknews.com.tr/20230827/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-ceyrek-finalde-1074974902.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T20:09+0300
2023-08-27T20:09+0300
2023-08-27T20:28+0300
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran 'Filenin Sultanları', A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada 6'da 6 yaptı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.
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a milli kadın voleybol takımı avrupa şampiyonasında çeyrek finalde, filenin sultanları çeyrek finalde, a milli kadın voleybol takımı çeyrek final
a milli kadın voleybol takımı avrupa şampiyonasında çeyrek finalde, filenin sultanları çeyrek finalde, a milli kadın voleybol takımı çeyrek final
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
20:09 27.08.2023 (güncellendi: 20:28 27.08.2023) Abone ol
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran 'Filenin Sultanları', A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada 6'da 6 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.