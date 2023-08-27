https://sputniknews.com.tr/20230827/turk-milli-kurekci-cevdet-ege-mutlu-avrupa-sampiyonu-oldu-1074973751.html

Türk Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu

Türk Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

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spor

kürek

milli

şampiyon

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Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.

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