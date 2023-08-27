https://sputniknews.com.tr/20230827/turk-milli-kurekci-cevdet-ege-mutlu-avrupa-sampiyonu-oldu-1074973751.html
Türk Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu
Türk Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T18:38+0300
2023-08-27T18:38+0300
2023-08-27T18:38+0300
spor
kürek
milli
şampiyon
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Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.
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kürek, milli, şampiyon
Türk Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu
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Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.
Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.