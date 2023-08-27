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SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
13:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
15:00
2 dk
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ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
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Trump'a sabıka fotoğrafı sonrası 7.1 milyon dolar bağış
Trump'a sabıka fotoğrafı sonrası 7.1 milyon dolar bağış
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T19:49+0300
2023-08-27T19:49+0300
dünya
donald trump
bağış
sabıka
abd
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The Hill'in haberine göre, '2020 seçim sonuçlarına müdahale' gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7.1 milyon dolar bağış topladı.Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönmüştü.Turmp'ın ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olmuştu.Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/dunya-gundemine-oturan-donus-trump-25-yillik-aradan-sonra-xte-1074931599.html
https://sputniknews.com.tr/20230825/sabika-fotografi-cekildi-trump-cezaevine-teslim-oldu-1074923146.html
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donald trump, bağış, sabıka, abd
donald trump, bağış, sabıka, abd

Trump'a sabıka fotoğrafı sonrası 7.1 milyon dolar bağış

19:49 27.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSDonald Trump sabıka
Donald Trump sabıka - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri için 7.1 milyon dolar bağış topladı.
The Hill'in haberine göre, '2020 seçim sonuçlarına müdahale' gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.
Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7.1 milyon dolar bağış topladı.
Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.
Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönmüştü.
Turmp'ın ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.
Trump2ın sabıkalı fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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Dünya gündemine oturan dönüş: Trump, 2.5 yıllık aradan sonra X'te
25 Ağustos, 14:06
Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olmuştu.
Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.
Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
DÜNYA
Sabıka fotoğrafı çekildi: Trump cezaevine teslim oldu
25 Ağustos, 07:10
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