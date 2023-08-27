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Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
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ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
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İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
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1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
Ticaret Bakanlığı, gramaj adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara para cezası uygulanacağını açıkladı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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ticaret bakanlığı
fiyat artışı
gıda fiyatları
fahiş fiyat
ekonomi
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ticaret bakanlığı, fiyat artışı, gıda fiyatları, fahiş fiyat, ekonomi
ticaret bakanlığı, fiyat artışı, gıda fiyatları, fahiş fiyat, ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı

10:07 27.08.2023 (güncellendi: 10:24 27.08.2023)
© AA / Bekir Ömer FansaTicaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana'da Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de (sağda), katıldığı denetimlerde ekipler 16 firmada 3 bin 6 ürünü reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları gözeterek inceledi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana'da Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de (sağda), katıldığı denetimlerde ekipler 16 firmada 3 bin 6 ürünü reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları gözeterek inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Ticaret Bakanlığı, gramaj adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara para cezası uygulanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda gerek Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurulardan gerekse de sosyal medya mecrasında yer alan paylaşımlardan, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında gizli olarak artış yapıldığı gözlenmektedir. Bu durumun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” hükmü kapsamında olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilerek, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne intikal eden konuya ilişkin tespit tutanakların incelenmesinin ardından, üretici-satıcı firmaların savunmaları alınacak ve devamında mevzuatın amir hükmüne aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacaktır. Diğer taraftan, mağduriyetlerin önlenmesi noktasında, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda tüketicilerin de farkındalığa sahip olmasının önemli olduğu değerlendirilmekte olup, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşılması halinde, Reklam Kuruluna veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu uygulamalar Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Gerek illerden gelen şikâyet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle takip edilmekte olup, Bakanlığımıza ulaşan bu yöndeki uygulamalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir."
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