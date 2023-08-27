https://sputniknews.com.tr/20230827/rusya-savunma-bakanligi-kiev-bolgesindeki-havalimani-uzun-menzilli-hava-tabanli-silahlarla-vuruldu-1074972146.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesindeki havalimanı uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesindeki havalimanı uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kiev bölgesindeki havalimanını uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vurduğu... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T15:49+0300

2023-08-27T15:49+0300

2023-08-27T15:49+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.“Dün gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Pinçuki yerleşimi yakınındaki havalimanını yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vurdu” diyen Konaşenkov, saldırının hedefine ulaştığını, ‘belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu’ ifade etti.‘Bir günde düşmanın 20’den fazla saldırısı püskürtüldü’Tümgeneral Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun Kupyansk, Zaporojye, Krasnıy Liman ve Donetsk yönlerindeki 21 saldırısını püskürttüğü bilgisini verdi.Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubu tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 11 saldırısının püskürtüldüğünü söyleyen Konaşenkov, düşmanın bu yöndeki kayıplarının 120’ye yakın asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, üç otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M777 topçu sistemi olduğunu vurguladı.Rus birliklerin ayrıca Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönünde beş, Krasnıy Liman yönünde üç ve Donetsk yönünde iki saldırısını püskürttüğü bilgisini veren Konaşenkov, düşmanın Zaporojye yönünde 200’e yakın, Krasnıy Liman yönünde 80’in üzerinde, Donetsk yönünde 240’a yakın ve Donetsk yönünde 130’a yakın askerini kaybettiğinin altını çizdi.Rus komutan, Herson yönünde ise Rus birliklerinin kapsamlı atışları sonucunda Ukrayna ordusunun kayıplarının 15’e yakın asker, beş otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi ve bir D-30 obüs olduğunu belirtti.‘Ukrayna’ya ait 30 İHA düşürüldü’Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordusunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Su-25 savaş jetini ve bir Mi-8 helikopterini düşürdüğü bilgisini de verdi.Zaporojye kentinin yakınlarında Ukrayna’ya ait bir radar istasyonunun imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayı’nın mühimmat deposunun imha edildiğini, Rus hava savunma sistemlerinin ise Ukrayna’nn HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 9 füzenin önlendiğini aktardı.Rus komutan, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC),Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait 30 insansız hava aracının düşürüldüğünü vurguladı.

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