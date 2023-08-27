https://sputniknews.com.tr/20230827/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-ve-kursk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-iha-dusurdu-1074969775.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA düşürdü

Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece ve sabahın erken saatlerinde Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T12:46+0300

2023-08-27T12:46+0300

2023-08-27T12:47+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, dün gece ve sabahın erken saatlerinde uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulundu, Rus hava savunma sistemleri Bryansk ve Kursk bölgelerinin hava sahasında iki İHA’yı tespit ederek düşürdü.Açıklamada, “27 Ağustos gecesi ve sabahın erken saatlerinde Kiev rejimi, bir kez daha uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına yönelik terör saldırısı girişimlerinde bulundu. Nöbetçi hava savunma sistemleri ile, Bryansk ve Kursk bölgeleri üzerinde uçuş yapan iki insansız hava aracı saptanarak imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam saat 21.45 sularında da Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin hava sahasında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna’ya ait bir İHA’yı saptayarak imha ettiklerini duyurmuştu.‘Dün gece bir İHA Kursk'taki bir apartmana çarptı, sakinlerden yaralanan olmadı’İHA’lı saldırı ile ilgili bir açıklamada Kursk bölge yönetiminden geldi. Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, dün gece saatlerinde bir İHA’nın Kursk’taki çok katlı bir apartmana çarptığını bildirdi.Telegram kanalından açıklama yapan Starovoyt, “Ön bilgilere göre dün gece bir İHA, Kursk’ta Karl Marks caddesinde yer alan çok katlı bir apartmana çarptı. Ayrıca Kursk Devlet Tarım Üniversitesi'nin Karl Marks Caddesi'nde yer alan mühendislik fakültesi binasının birkaç camı da patlamanın etkisiyle zarar gördü” ifadelerini kullandı.“Yangın çıkmadı, sakinlerden yaralanan olmadı” diyen Starovoyt, acil servislerin olay yerini inceledikleri, saldırının yol açtığı zararın boyutunun değerlendirildiği bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-kaluga-ve-bryansk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusuruldu-1074902565.html

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