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SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
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İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230827/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-ve-kursk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-iha-dusurdu-1074969775.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA düşürdü
Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece ve sabahın erken saatlerinde Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T12:46+0300
2023-08-27T12:47+0300
ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, dün gece ve sabahın erken saatlerinde uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulundu, Rus hava savunma sistemleri Bryansk ve Kursk bölgelerinin hava sahasında iki İHA’yı tespit ederek düşürdü.Açıklamada, “27 Ağustos gecesi ve sabahın erken saatlerinde Kiev rejimi, bir kez daha uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına yönelik terör saldırısı girişimlerinde bulundu. Nöbetçi hava savunma sistemleri ile, Bryansk ve Kursk bölgeleri üzerinde uçuş yapan iki insansız hava aracı saptanarak imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam saat 21.45 sularında da Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin hava sahasında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna’ya ait bir İHA’yı saptayarak imha ettiklerini duyurmuştu.‘Dün gece bir İHA Kursk'taki bir apartmana çarptı, sakinlerden yaralanan olmadı’İHA’lı saldırı ile ilgili bir açıklamada Kursk bölge yönetiminden geldi. Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, dün gece saatlerinde bir İHA’nın Kursk’taki çok katlı bir apartmana çarptığını bildirdi.Telegram kanalından açıklama yapan Starovoyt, “Ön bilgilere göre dün gece bir İHA, Kursk’ta Karl Marks caddesinde yer alan çok katlı bir apartmana çarptı. Ayrıca Kursk Devlet Tarım Üniversitesi'nin Karl Marks Caddesi'nde yer alan mühendislik fakültesi binasının birkaç camı da patlamanın etkisiyle zarar gördü” ifadelerini kullandı.“Yangın çıkmadı, sakinlerden yaralanan olmadı” diyen Starovoyt, acil servislerin olay yerini inceledikleri, saldırının yol açtığı zararın boyutunun değerlendirildiği bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-kaluga-ve-bryansk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusuruldu-1074902565.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki İHA düşürdü

12:46 27.08.2023 (güncellendi: 12:47 27.08.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
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Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece ve sabahın erken saatlerinde Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, dün gece ve sabahın erken saatlerinde uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulundu, Rus hava savunma sistemleri Bryansk ve Kursk bölgelerinin hava sahasında iki İHA’yı tespit ederek düşürdü.
Açıklamada, “27 Ağustos gecesi ve sabahın erken saatlerinde Kiev rejimi, bir kez daha uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına yönelik terör saldırısı girişimlerinde bulundu. Nöbetçi hava savunma sistemleri ile, Bryansk ve Kursk bölgeleri üzerinde uçuş yapan iki insansız hava aracı saptanarak imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam saat 21.45 sularında da Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin hava sahasında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna’ya ait bir İHA’yı saptayarak imha ettiklerini duyurmuştu.

‘Dün gece bir İHA Kursk'taki bir apartmana çarptı, sakinlerden yaralanan olmadı’

İHA’lı saldırı ile ilgili bir açıklamada Kursk bölge yönetiminden geldi. Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, dün gece saatlerinde bir İHA’nın Kursk’taki çok katlı bir apartmana çarptığını bildirdi.
Telegram kanalından açıklama yapan Starovoyt, “Ön bilgilere göre dün gece bir İHA, Kursk’ta Karl Marks caddesinde yer alan çok katlı bir apartmana çarptı. Ayrıca Kursk Devlet Tarım Üniversitesi'nin Karl Marks Caddesi'nde yer alan mühendislik fakültesi binasının birkaç camı da patlamanın etkisiyle zarar gördü” ifadelerini kullandı.
“Yangın çıkmadı, sakinlerden yaralanan olmadı” diyen Starovoyt, acil servislerin olay yerini inceledikleri, saldırının yol açtığı zararın boyutunun değerlendirildiği bilgisini verdi.
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kaluga ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü
24 Ağustos, 14:51
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