https://sputniknews.com.tr/20230827/rus-savas-jeti-karadeniz-uzerinde-abdye-ait-bir-ihaya-eslik-etti-1074974121.html

Rus savaş jeti, Karadeniz üzerinde ABD’ye ait bir İHA'ya eşlik etti

Rus savaş jeti, Karadeniz üzerinde ABD’ye ait bir İHA'ya eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş jetinin Karadeniz üzerinde Rusya’nın sınırına doğru uçan ABD’ye ait bir Reaper tipi... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T18:55+0300

2023-08-27T18:55+0300

2023-08-27T18:55+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş jeti, Karadeniz’in hava sahasında Rusya sınırına doğru yaklaşan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-9A Reaper keşif İHA'sına eşlik etti.Rus hava sahası kontrol araçlarının bugün Karadeniz hava sahasında Rusya’nın sınırına doğru yaklaşan bir hava hedefini tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmemesi amacıyla, hava savunma güçlerinden nöbette olan bir Su-30 savaş uçağı havalandırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetlerine ait bir MQ-9A Reaper keşif İHA'sı olarak belirledi” ifadelerine yer verildi.Rus Su-30 savaş jetinin yaklaşması üzerine yabancı keşif İHA’sının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığı vurgulanan açıklamada, ‘Rus uçağının güvenli bir şekilde konuşlu olduğu havalimanına döndüğü, sınır ihlaline izin verilmediği’ vurgulandı.Bakanlık, Rus savaş jetinin uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak ve güvenlik kurallarına bağlı kalınarak gerçekleştiğinin altı çizildi.

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