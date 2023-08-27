https://sputniknews.com.tr/20230827/pkknin-irak-suriye-kurye-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1074967875.html
PKK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T10:23+0300
2023-08-27T10:23+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'nın söde Irak-Suriye kurye sorumlusu Kadri Encu'yu Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye sorumlusu Encu'nun, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldığı ve Irak'ın Zap bölgesinde örgütsel eğitimler aldığı tespit edildi.2015-2017 yıllarında PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlenen Encu'nun, Ocak 2018'de Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak Gara'ya geçtiği öğrenildi.Bunun üzerine MİT tarafından takibe alınan "Doğan" kod adlı Kadri Encu'nun Irak'ın Gara bölgesinde bulunduğu tespit edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerini de sağlayan Encu, MİT tarafından Gara'da terör eylemi yapmak üzere toplanan gruptakilerle etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230715/mit-afrinde-40-sivilin-hayatini-kaybettigi-saldirinin-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi-1073562267.html
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PKK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:23 27.08.2023 (güncellendi: 10:32 27.08.2023) Abone ol
MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'nın söde Irak-Suriye kurye sorumlusu Kadri Encu'yu Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye sorumlusu Encu'nun, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldığı ve Irak'ın Zap bölgesinde örgütsel eğitimler aldığı tespit edildi.
2015-2017 yıllarında PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlenen Encu'nun, Ocak 2018'de Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak Gara'ya geçtiği öğrenildi.
Bunun üzerine MİT tarafından takibe alınan "Doğan" kod adlı Kadri Encu'nun Irak'ın Gara bölgesinde bulunduğu tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerini de sağlayan Encu, MİT tarafından Gara'da terör eylemi yapmak üzere toplanan gruptakilerle etkisiz hale getirildi.