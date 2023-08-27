https://sputniknews.com.tr/20230827/pakistanda-sel-tehlikesi-100-bin-kisi-tahliye-edildi-1074975981.html

Pakistan’da sel tehlikesi: 100 bin kişi tahliye edildi

Pakistan’da sel tehlikesi: 100 bin kişi tahliye edildi

Pakistan’ın Sutlej Nehri’ndeki su seviyesinin yükselmesinin ardından sel felaketi yaşanma ihtimaline karşı 100 bin kişi tahliye edildi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

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Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle Sutlej Nehri’ndeki su seviyesi yükseldi. Sel felaketi yaşanma ihtimaline karşı harekete geçen yetkililer nehrin yakınlarında bulunan tüm köy ve yerleşim yerlerinin tamamen boşaltılmasını sağlamak üzere tedbir aldı. Yaklaşık 100 bin kişi tahliye edilirken büyükbaş hayvanlar ise teknelere yüklenerek kurtarıldı. Sutlej Nehri'nin taşmasıyla eyalette yüzlerce köy ve binlerce dönüm arazi sular altında kaldı.Sel nedeniyle Sahiwal bölgesinde 107 köy etkilenirken yaklaşık 36 bin hayvan kurtarıldı. Mahsur kalanlar için 40 teknenin kullanıldığı ve 11 yardım kampının kurulduğu aktarıldı. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), nehir akıntılarının Ganda Singh Wala Barajı’nda şiddetlendiğini, Kasur, Okara, Bahawalnagar, Pakpattan ve Vehari bölgelerine ulaşacağını açıkladı.

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pakistan, sel, tahliye, asya & pasifik