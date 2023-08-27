https://sputniknews.com.tr/20230827/muglada-arazi-araciyla-drift-yapan-ingiliz-turistin-ehliyeti-60-gunlugune-geri-alindi-1074974663.html

Muğla'da arazi aracıyla drift yapan İngiliz turistin ehliyeti 60 günlüğüne geri alındı

Muğla'da arazi aracıyla drift yapan İngiliz turistin ehliyeti 60 günlüğüne geri alındı

Muğla'da ATV tipi arazi aracıyla drift yapan İngiltere vatandaşı M.Z. Qamar'a 20 bin 342 lira ceza verilirken turistin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T19:58+0300

2023-08-27T19:58+0300

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türkiye

muğla

turist

ingiliz

drift

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATV tipi arazi aracıyla drift ve akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren turiste 20 bin 342 lira ceza kesildi.Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, bir aracın Yeni Datça Yolu 509 Sokak üzerinde drift yaptığı belirlendi.İngiltere vatandaşı 18 yaşındaki M.Z. Qamar'a 20 bin 342 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken araç da trafikten men edildi.

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muğla, turist, ingiliz, drift