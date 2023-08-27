https://sputniknews.com.tr/20230827/lebron-jamesin-oglu-bronnynin-neden-kalp-krizi-gecirdigi-belli-oldu-1074967967.html
LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu
LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu
Ünlü NBA yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny James geçtiğimiz ay kalp krizi geçirmişti. James'in neden kalp krizi geçirdiği açıklandı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T10:29+0300
2023-08-27T10:29+0300
2023-08-27T10:29+0300
spor
lebron james
kalp krizi
basketbol
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Geçtiğimiz ay NBA oyuncusu LeBron James'in kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Bronny James antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan 18 yaşındaki James tedavi altına alınmıştı.NTV'nin haberine göre genç basketbolcunun ailesi, Bronny James'in doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.Yapılan açıklamada James'in rahatsızlığının "anatomik ve işlevsel açıdan kayda değer" olduğu belirtildi. James'in tedaviye başladığını belirten ailesi "Bronny'nin tamamen iyileşeceğinden ve yakın gelecekte basketbola döneceğinden eminiz" açıklamasında bulundu.24 Temmuz'da idman esnasında kalbi duran James, kaldırıldığı hastaneden üç gün sonra taburcu edilmiş ve Avrupa turuna da katılamamıştı.Oğlunun rahatsızlanmasının ardından LeBron James "Aileme sevgi ve dualarını gönderen sayısız insana teşekkür etmek istiyorum. Sizi hissediyoruz ve çok minnettarım. Herkes harika gidiyor. Ailemiz bir arada, güvende ve sağlıklı ve sevginizi hissediyoruz. Hazır olduğumuzda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak ama herkese desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemek istedim!" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230725/lebron-jamesin-oglu-kalp-krizi-gecirdi-1073979208.html
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lebron james, kalp krizi, basketbol
LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu
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Ünlü NBA yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny James geçtiğimiz ay kalp krizi geçirmişti. James'in neden kalp krizi geçirdiği açıklandı.
Geçtiğimiz ay NBA oyuncusu LeBron James'in kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Bronny James antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan 18 yaşındaki James tedavi altına alınmıştı.
NTV'nin haberine göre genç basketbolcunun ailesi, Bronny James'in doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.
Yapılan açıklamada James'in rahatsızlığının "anatomik ve işlevsel açıdan kayda değer" olduğu belirtildi. James'in tedaviye başladığını belirten ailesi "Bronny'nin tamamen iyileşeceğinden ve yakın gelecekte basketbola döneceğinden eminiz" açıklamasında bulundu.
24 Temmuz'da idman esnasında kalbi duran James, kaldırıldığı hastaneden üç gün sonra taburcu edilmiş ve Avrupa turuna da katılamamıştı.
Oğlunun rahatsızlanmasının ardından LeBron James "Aileme sevgi ve dualarını gönderen sayısız insana teşekkür etmek istiyorum. Sizi hissediyoruz ve çok minnettarım. Herkes harika gidiyor. Ailemiz bir arada, güvende ve sağlıklı ve sevginizi hissediyoruz. Hazır olduğumuzda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak ama herkese desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemek istedim!" açıklamasında bulunmuştu.