https://sputniknews.com.tr/20230827/lebron-jamesin-oglu-bronnynin-neden-kalp-krizi-gecirdigi-belli-oldu-1074967967.html

LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu

LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu

Ünlü NBA yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny James geçtiğimiz ay kalp krizi geçirmişti. James'in neden kalp krizi geçirdiği açıklandı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T10:29+0300

2023-08-27T10:29+0300

2023-08-27T10:29+0300

spor

lebron james

kalp krizi

basketbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073979415_0:143:2762:1697_1920x0_80_0_0_f5f15efcca65befcab73df1e5c2f06ca.jpg

Geçtiğimiz ay NBA oyuncusu LeBron James'in kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Bronny James antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan 18 yaşındaki James tedavi altına alınmıştı.NTV'nin haberine göre genç basketbolcunun ailesi, Bronny James'in doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.Yapılan açıklamada James'in rahatsızlığının "anatomik ve işlevsel açıdan kayda değer" olduğu belirtildi. James'in tedaviye başladığını belirten ailesi "Bronny'nin tamamen iyileşeceğinden ve yakın gelecekte basketbola döneceğinden eminiz" açıklamasında bulundu.24 Temmuz'da idman esnasında kalbi duran James, kaldırıldığı hastaneden üç gün sonra taburcu edilmiş ve Avrupa turuna da katılamamıştı.Oğlunun rahatsızlanmasının ardından LeBron James "Aileme sevgi ve dualarını gönderen sayısız insana teşekkür etmek istiyorum. Sizi hissediyoruz ve çok minnettarım. Herkes harika gidiyor. Ailemiz bir arada, güvende ve sağlıklı ve sevginizi hissediyoruz. Hazır olduğumuzda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak ama herkese desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemek istedim!" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230725/lebron-jamesin-oglu-kalp-krizi-gecirdi-1073979208.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lebron james, kalp krizi, basketbol