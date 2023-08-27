https://sputniknews.com.tr/20230827/lavrov-batili-politikacilar-ve-gazeteciler-calisirken-kafalarin-degil-dillerini-kullaniyor-1074970190.html
Lavrov: Batılı politikacılar ve gazeteciler çalışırken kafaların değil dillerini kullanıyor
Lavrov: Batılı politikacılar ve gazeteciler çalışırken kafaların değil dillerini kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların ve gazetecilerin çalışmasına ilişkin, “Onlar dilleri ile, biz ise kafamızla ve somut eylemlerle... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T13:28+0300
2023-08-27T13:28+0300
2023-08-27T13:28+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programını sunan gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği demeçte Batılı politikacılarının ve gazetecilerin çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.Lavrov, “Onlar dilleri ile, biz ise kafamızla ve somut eylemlerle çalışıyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230827/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-ve-kursk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-iha-dusurdu-1074969775.html
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sergey lavrov, rusya, rusya savunma bakanlığı
sergey lavrov, rusya, rusya savunma bakanlığı
Lavrov: Batılı politikacılar ve gazeteciler çalışırken kafaların değil dillerini kullanıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların ve gazetecilerin çalışmasına ilişkin, “Onlar dilleri ile, biz ise kafamızla ve somut eylemlerle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programını sunan gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği demeçte Batılı politikacılarının ve gazetecilerin çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Lavrov, “Onlar dilleri ile, biz ise kafamızla ve somut eylemlerle çalışıyoruz” diye konuştu.