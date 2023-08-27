https://sputniknews.com.tr/20230827/lavrov-batili-politikacilar-ve-gazeteciler-calisirken-kafalarin-degil-dillerini-kullaniyor-1074970190.html

Lavrov: Batılı politikacılar ve gazeteciler çalışırken kafaların değil dillerini kullanıyor

Lavrov: Batılı politikacılar ve gazeteciler çalışırken kafaların değil dillerini kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların ve gazetecilerin çalışmasına ilişkin, “Onlar dilleri ile, biz ise kafamızla ve somut eylemlerle... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T13:28+0300

2023-08-27T13:28+0300

2023-08-27T13:28+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programını sunan gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği demeçte Batılı politikacılarının ve gazetecilerin çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.Lavrov, “Onlar dilleri ile, biz ise kafamızla ve somut eylemlerle çalışıyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230827/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-ve-kursk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-iki-iha-dusurdu-1074969775.html

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sergey lavrov, rusya, rusya savunma bakanlığı