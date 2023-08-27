https://sputniknews.com.tr/20230827/kulis-ak-partide-istanbul-icin-konusulan-yeni-isim-1074969667.html

Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim

Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim

Yerel seçimlerde İstanbul için hangi isimlerin aday olacağı merak konusu. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuşulan... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T12:22+0300

2023-08-27T12:22+0300

2023-08-27T12:22+0300

politika

ekrem imamoğlu

mehmet muş

istanbul

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2024 Türkiye yerel seçimlerinda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hangi isimlerin aday olacağı netliğe kavuşmadı.Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş. Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/imamoglu-suyun-tarifesini-siyasi-bir-mesele-olarak-ibb-meclisinde-ele-alamayiz-1074882036.html

istanbul

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