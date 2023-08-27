https://sputniknews.com.tr/20230827/kulis-ak-partide-istanbul-icin-konusulan-yeni-isim-1074969667.html
Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim
Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim
Yerel seçimlerde İstanbul için hangi isimlerin aday olacağı merak konusu. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuşulan... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T12:22+0300
2023-08-27T12:22+0300
2023-08-27T12:22+0300
politika
ekrem imamoğlu
mehmet muş
istanbul
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2024 Türkiye yerel seçimlerinda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hangi isimlerin aday olacağı netliğe kavuşmadı.Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş. Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/imamoglu-suyun-tarifesini-siyasi-bir-mesele-olarak-ibb-meclisinde-ele-alamayiz-1074882036.html
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ekrem imamoğlu, mehmet muş, istanbul
ekrem imamoğlu, mehmet muş, istanbul
Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim
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Yerel seçimlerde İstanbul için hangi isimlerin aday olacağı merak konusu. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuşulan isimlere Mehmet Muş da eklendi.
2024 Türkiye yerel seçimlerinda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hangi isimlerin aday olacağı netliğe kavuşmadı.
Gazete Duvar’da yer alan kulis haberi
ne göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.
Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.