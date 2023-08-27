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2 dk
SESLİ HABER
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13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
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15:00
2 dk
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Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim
Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim
Yerel seçimlerde İstanbul için hangi isimlerin aday olacağı merak konusu. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuşulan... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T12:22+0300
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mehmet muş
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2024 Türkiye yerel seçimlerinda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hangi isimlerin aday olacağı netliğe kavuşmadı.Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş. Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.
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ekrem imamoğlu, mehmet muş, istanbul
ekrem imamoğlu, mehmet muş, istanbul

Kulis: AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim

12:22 27.08.2023
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AA
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Yerel seçimlerde İstanbul için hangi isimlerin aday olacağı merak konusu. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuşulan isimlere Mehmet Muş da eklendi.
2024 Türkiye yerel seçimlerinda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hangi isimlerin aday olacağı netliğe kavuşmadı.
Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.
Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.
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