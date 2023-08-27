https://sputniknews.com.tr/20230827/klinigin-psikolojik-tedavi-icin-kabul-etmedigi-genc-kiz-ambulanstan-atlayarak-hayatini-kaybetti-1074976619.html

Kliniğin psikolojik tedavi için kabul etmediği genç kız ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti

Kliniğin psikolojik tedavi için kabul etmediği genç kız ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti

Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ambulanstan aşağıya atlayan 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T23:10+0300

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türkiye

ambulans

intihar

genç kız

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Hereke Koyu Viyadüğü mevkii Ankara istikametine 15 yaşındaki İlayda Turhan, seyir halindeki ambulansın arka kapısını açarak yola atladı. İlayda Turhan’ın yanında bulunan yurt görevlisinin çığlığı üzerine, sürücü ambulansı durdurdu. Sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Turhan'a müdahale etti. Yapılan tetkiklerde Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunları olan İlayda Turhan’ın bir klinikte tedavi görmesi için ambulansla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Kliniğin İlayda Turhan’ı kabul etmemesi üzerine, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geri dönüş yolunda olayın gerçekleştiği kaydedildi. Ambulans sürücüsü, iki sağlık görevlisi ve yurt görevlisi ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

türkiye

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ambulans, intihar, genç kız