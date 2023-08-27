https://sputniknews.com.tr/20230827/karamanda-tur-otobusu-evin-bahcesine-devrildi-3u-agir-26-yarali-1074975367.html

Karaman'da tur otobüsü evin bahçesine devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı

Karaman'da tur otobüsü evin bahçesine devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

karaman

tur

otobüs

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde dik yokuşu çıkarken geri geri kaymaya başlayan tur otobüsü, müstakil evin bahçesine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.Karaman'dan günü birlik gezi için Ermenek ilçesine giden Mücahit K. idaresindeki tur otobüsü, dik yokuş çıktığı sırada tepede durdu. Bu sırada geri geri kaymaya başlayan tur otobüsü, kaldırımdaki demir korkulukları devirdikten sonra müstakil evin bahçesine devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan Ali Büyükçelik, Karaman'dan günü birlik Ermenek turuna geldiklerini belirterek, otobüsün dik yokuşu çıktıktan sonra geri geri kayarak evin bahçesine devrildiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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karaman, tur, otobüs