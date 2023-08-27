https://sputniknews.com.tr/20230827/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1074966634.html

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T09:12+0300

2023-08-27T09:12+0300

2023-08-27T09:12+0300

türkiye

istanbul

trafik

30 ağustos zafer bayramı

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30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde İstanbul Vatan Caddesi’nde kutlanacak.Yapılacak kutlamaların provası için bugün saat 06.00’dan itibaren Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler- D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri- Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri- Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri- Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar Provalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergahlar ise şöyle belirlendi;- Turgut Özal Millet Caddesi- Fevzipaşa Caddesi- Atatürk Bulvarı- Sahil Kennedy Caddesi

https://sputniknews.com.tr/20230708/120-gunluk-beyaz-yol-calismasi-basliyor-bazi-metrobus-duraklari-kapali-kalacak-1073315153.html

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istanbul, trafik, 30 ağustos zafer bayramı