https://sputniknews.com.tr/20230827/icisleri-bakani-yerlikaya--1i-yabanci-19-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1074976095.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T22:39+0300

2023-08-27T22:39+0300

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türkiye

ali yerlikaya

göçmen

göçmen kaçakçılığı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

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ali yerlikaya, göçmen, göçmen kaçakçılığı