https://sputniknews.com.tr/20230827/icisleri-bakani-yerlikaya--1i-yabanci-19-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1074976095.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T22:39+0300
2023-08-27T22:39+0300
2023-08-27T22:39+0300
türkiye
ali yerlikaya
göçmen
göçmen kaçakçılığı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.
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ali yerlikaya, göçmen, göçmen kaçakçılığı
ali yerlikaya, göçmen, göçmen kaçakçılığı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.