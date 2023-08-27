https://sputniknews.com.tr/20230827/hindistanda-bir-maymun-4-aylik-bebegi-catidan-atti-1074975705.html
Hindistan'da bir maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı
Hindistan'da bir maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı
Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T21:23+0300
2023-08-27T21:23+0300
2023-08-27T21:23+0300
dünya
hindistan
maymun
bebek
asya & pasifik
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Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı. Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
hindistan
bebek
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hindistan, maymun, bebek, asya & pasifik
hindistan, maymun, bebek, asya & pasifik
Hindistan'da bir maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı
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Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi.
Hindustan Times'ın haberinde,
4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı.
Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.
Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.