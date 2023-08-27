https://sputniknews.com.tr/20230827/hatayda-dogalgaz-patlamasi-sogutma-calismalari-yapildi-1074976357.html

Hatay’da doğalgaz patlaması: Soğutma çalışmaları yapıldı

Hatay’da doğalgaz patlaması: Soğutma çalışmaları yapıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına soğutma çalışmaları yapıldı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

antakya

doğalgaz

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Asi Nehri’nin kenarında henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz yangını çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı.

türkiye

hatay

antakya

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hatay, antakya, doğalgaz