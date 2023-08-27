https://sputniknews.com.tr/20230827/hatayda-dogalgaz-patlamasi-sogutma-calismalari-yapildi-1074976357.html
Hatay’da doğalgaz patlaması: Soğutma çalışmaları yapıldı
Hatay’da doğalgaz patlaması: Soğutma çalışmaları yapıldı
Hatay’ın Antakya ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına soğutma çalışmaları yapıldı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T22:51+0300
2023-08-27T22:51+0300
2023-08-27T22:51+0300
türkiye
hatay
antakya
doğalgaz
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Asi Nehri’nin kenarında henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz yangını çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı.
türkiye
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hatay, antakya, doğalgaz
Hatay’da doğalgaz patlaması: Soğutma çalışmaları yapıldı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına soğutma çalışmaları yapıldı.
Asi Nehri’nin kenarında henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz yangını çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı.