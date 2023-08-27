https://sputniknews.com.tr/20230827/hatay-valiligi-videolarda-afetzedelerin-hassasiyetlerini-istismar-eden-2-zkisi-yakalandi-1074973209.html
Hatay Valiliği: Videolarda afetzedelerin hassasiyetlerini istismar eden 2 kişi yakalandı
Hatay Valiliği: Videolarda afetzedelerin hassasiyetlerini istismar eden 2 kişi yakalandı
Hatay Valiliği, sosyal medyada paylaştıkları videolarda depremzedelerin hassasiyetlerini istismar ettikleri belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T17:22+0300
2023-08-27T17:22+0300
2023-08-27T17:22+0300
türkiye
hatay
afet
depremzede
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcıları M.Ü. ve A.A'nın, dün akşam saatlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların hassasiyetlerini istismar eden videolar paylaştığı belirtildi.Videolarda sözde anketlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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hatay, afet, depremzede
Hatay Valiliği: Videolarda afetzedelerin hassasiyetlerini istismar eden 2 kişi yakalandı
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Hatay Valiliği, sosyal medyada paylaştıkları videolarda depremzedelerin hassasiyetlerini istismar ettikleri belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcıları M.Ü. ve A.A'nın, dün akşam saatlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların hassasiyetlerini istismar eden videolar paylaştığı belirtildi.
Videolarda sözde anketlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hatay Emniyet Müdürlüğümüzce 2 şüpheli bugün yakalanmış olup Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatılmıştır. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren kişilerin sözleşmeleri idaremizce tek taraflı olarak feshedilmiştir. Esef verici bu tür olayların olmaması en büyük dileğimizdir."