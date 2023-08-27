https://sputniknews.com.tr/20230827/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1074966529.html
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T09:09+0300
2023-08-27T09:09+0300
2023-08-27T09:09+0300
türkiye
deprem
ege
ege denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230826/naci-gorur-kahramanmarastaki-depremin-ardindan-fay-hattini-isaret-ederek-uyardi-ozenli-olunmali-1074954867.html
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deprem, ege, ege denizi
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.