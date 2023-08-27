https://sputniknews.com.tr/20230827/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1074966529.html

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T09:09+0300

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türkiye

deprem

ege

ege denizi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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türkiye

ege

ege denizi

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