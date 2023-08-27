https://sputniknews.com.tr/20230827/dort-kisilik-murettebati-tasiyan-insanli-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonuna-ulasti-1074975080.html
Dört kişilik mürettebatı taşıyan insanlı uzay aracı uluslararası uzay istasyonuna ulaştı
Dört kişilik mürettebatı taşıyan insanlı uzay aracı uluslararası uzay istasyonuna ulaştı
NASA, Crew Dragon uzay aracının aralarında Rus kozmonot Konstantin Borisov’un da bulunduğu dört kişilik mürettebatı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ)... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T21:04+0300
2023-08-27T21:04+0300
2023-08-27T21:05+0300
dünya
crew dragon
nasa
uzay
konstantin borisov
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamaya göre, Crew Dragon uzay aracı, Crew-7 görevinin dört kişilik mürettebatı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.Uzay aracının istasyon ile kenetlenmesi otomatik olarak Moskova saati ile 16.16’da (TSİ ile aynı) gerçekleşti, NASA’nın canlı yayını sürüyor.NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni Crew-7 ekibinde Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Konstantin Borisov, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve yer alıyor.İstasyonda yaklaşık 190 gün kalması beklenen yeni ekibin, mart ayından bu yana istasyonda bulunan 'Crew-6' astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
crew dragon, nasa, uzay, konstantin borisov
crew dragon, nasa, uzay, konstantin borisov
Dört kişilik mürettebatı taşıyan insanlı uzay aracı uluslararası uzay istasyonuna ulaştı
21:04 27.08.2023 (güncellendi: 21:05 27.08.2023) Abone ol
NASA, Crew Dragon uzay aracının aralarında Rus kozmonot Konstantin Borisov’un da bulunduğu dört kişilik mürettebatı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ulaştığını duyurdu.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamaya göre, Crew Dragon uzay aracı, Crew-7 görevinin dört kişilik mürettebatı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Uzay aracının istasyon ile kenetlenmesi otomatik olarak Moskova saati ile 16.16’da (TSİ ile aynı) gerçekleşti, NASA’nın canlı yayını sürüyor.
NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni Crew-7 ekibinde Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Konstantin Borisov, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve yer alıyor.
İstasyonda yaklaşık 190 gün kalması beklenen yeni ekibin, mart ayından bu yana istasyonda bulunan 'Crew-6' astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.