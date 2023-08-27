https://sputniknews.com.tr/20230827/bina-yikim-sirasinda-coktu-parktakiler-son-anda-kacti-1074974019.html
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır’da ağır hasarlı bina saniyeler içinde çöktü. Binanın yakınındaki parkta oturanlarsa enkazdan gelen tozlar etrafı kapladıkça panikle kaçtı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T18:46+0300
2023-08-27T18:46+0300
2023-08-27T19:39+0300
türkiye
diyarbakır
park
hasar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tespit edilip kararı çıkan binaların yıkımı devam ediyor.Buna göre Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bina yıkım esnasında saniyeler içinde çöktü. Parkta oturanlar, çökmesiyle telaş içinde kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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diyarbakır, park, hasar
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
18:46 27.08.2023 (güncellendi: 19:39 27.08.2023) Abone ol
Diyarbakır’da ağır hasarlı bina saniyeler içinde çöktü. Binanın yakınındaki parkta oturanlarsa enkazdan gelen tozlar etrafı kapladıkça panikle kaçtı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tespit edilip kararı çıkan binaların yıkımı devam ediyor.
Buna göre Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bina yıkım esnasında saniyeler içinde çöktü.
Parkta oturanlar, çökmesiyle telaş içinde kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.