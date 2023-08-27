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2 dk
SESLİ HABER
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13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
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SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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https://sputniknews.com.tr/20230827/avustralyada-20-abd-askerini-tasiyan-helikopter-dustu-1074967263.html
Avustralya'da 20 ABD askerini taşıyan helikopter düştü
Avustralya'da 20 ABD askerini taşıyan helikopter düştü
Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 asker... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.
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avustralya, helikopter, abd
avustralya, helikopter, abd

Avustralya'da 20 ABD askerini taşıyan helikopter düştü

09:33 27.08.2023
© AP Photo / Jorge SaenzUruguay’da Kovid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü
Uruguay’da Kovid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Jorge Saenz
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Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.
Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Robinson R-66 - helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
DÜNYA
ABD-Avustralya ortak tatbikatında helikopter düştü
29 Temmuz, 10:01
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