https://sputniknews.com.tr/20230827/2023---yokdil--2-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1074974234.html

2023 - YÖKDİL / 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2023 - YÖKDİL / 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, 2023-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nı yayımladı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T19:36+0300

2023-08-27T19:36+0300

2023-08-27T19:36+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

yökdil

cevap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069153628_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1b9b835453052fee259e8d67b0742956.jpg

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023-YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı.ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yökdil 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, yökdil sonuçları ne zaman, yökdil nedir, ösym yökdil soru kitapçığını yayınladı mı,