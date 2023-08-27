https://sputniknews.com.tr/20230827/2023---yokdil--2-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-1074974234.html
2023 - YÖKDİL / 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
2023 - YÖKDİL / 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, 2023-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nı yayımladı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T19:36+0300
2023-08-27T19:36+0300
2023-08-27T19:36+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
yökdil
cevap
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023-YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı.ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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yökdil 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, yökdil sonuçları ne zaman, yökdil nedir, ösym yökdil soru kitapçığını yayınladı mı,
yökdil 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, yökdil sonuçları ne zaman, yökdil nedir, ösym yökdil soru kitapçığını yayınladı mı,
2023 - YÖKDİL / 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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ÖSYM, 2023-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nı yayımladı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023-YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."