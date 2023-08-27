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ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
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2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
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SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
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İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
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İsrail'de 'yargı reformu' protestoları 34. haftada da devam etti
İsrail'de 'yargı reformu' protestoları 34. haftada da devam etti
İsrail'de, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 34. haftada da sürdü. Her hafta... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
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Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan; aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı düzenlemesinde Meclis'ten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.
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фото, fotoğraf, benyamin netahyahu, israil, gösteri, gösteri
фото, fotoğraf, benyamin netahyahu, israil, gösteri, gösteri

İsrail'de 'yargı reformu' protestoları 34. haftada da devam etti

00:53 27.08.2023
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İsrail'de, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 34. haftada da sürdü. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımın olduğu Tel Aviv'deki gösteride, İsrailli Arap toplumunda artan cinayetlere karşı "hükümetin kayıtsızlığı ve ihmaline" dikkati çekildi.
© AA / Yair Palti

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 34. haftasında ülke genelinde yine meydanlardaydı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 34. haftasında ülke genelinde yine meydanlardaydı. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA / Yair Palti

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 34. haftasında ülke genelinde yine meydanlardaydı.

© AA / Mostafa Alkharouf

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. - Sputnik Türkiye
2/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

© AA / Mostafa Alkharouf

İsrail bayrakları taşıyan protestocular davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak "demokrasi" sloganları attı.

İsrail bayrakları taşıyan protestocular davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak &quot;demokrasi&quot; sloganları attı. - Sputnik Türkiye
3/12
© AA / Mostafa Alkharouf

İsrail bayrakları taşıyan protestocular davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak "demokrasi" sloganları attı.

© AA / Yair Palti

Kaplan Caddesi'nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun fotoğrafı ile birlikte "Bırak ülke yansın" yazısı yer alan pankart taşıdı.

Kaplan Caddesi&#x27;nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun fotoğrafı ile birlikte &quot;Bırak ülke yansın&quot; yazısı yer alan pankart taşıdı. - Sputnik Türkiye
4/12
© AA / Yair Palti

Kaplan Caddesi'nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun fotoğrafı ile birlikte "Bırak ülke yansın" yazısı yer alan pankart taşıdı.

© AA / Mostafa Alkharouf

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımın olduğu Tel Aviv'de protestocular, İsrailli Arap toplumunda artan cinayetlere karşı "hükümetin kayıtsızlığı ve ihmaline" odaklandı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımın olduğu Tel Aviv&#x27;de protestocular, İsrailli Arap toplumunda artan cinayetlere karşı &quot;hükümetin kayıtsızlığı ve ihmaline&quot; odaklandı. - Sputnik Türkiye
5/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımın olduğu Tel Aviv'de protestocular, İsrailli Arap toplumunda artan cinayetlere karşı "hükümetin kayıtsızlığı ve ihmaline" odaklandı.

© AA / Mostafa Alkharouf

Protestocular, bu yıl 159 Filistinlinin cinayete kurban gitmesini protesto etmek için kefeni temsil eden beyaz kıyafetler giyerek ve sembolik tabutlar taşıyarak Habima Meydanı'ndan Kaplan Caddesi'ne yürüdü.

Protestocular, bu yıl 159 Filistinlinin cinayete kurban gitmesini protesto etmek için kefeni temsil eden beyaz kıyafetler giyerek ve sembolik tabutlar taşıyarak Habima Meydanı&#x27;ndan Kaplan Caddesi&#x27;ne yürüdü. - Sputnik Türkiye
6/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Protestocular, bu yıl 159 Filistinlinin cinayete kurban gitmesini protesto etmek için kefeni temsil eden beyaz kıyafetler giyerek ve sembolik tabutlar taşıyarak Habima Meydanı'ndan Kaplan Caddesi'ne yürüdü.

© AA / Mostafa Alkharouf

Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplanan göstericiler, Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te İsrailli Araplar (48 Arapları) arasında organize suç kaynaklı cinayetlerde artış yaşanmasına tepkilerini gösterdi.

Kaplan Caddesi&#x27;ndeki Hükümet Kompleksi&#x27;nin önünde toplanan göstericiler, Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir&#x27;in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023&#x27;te İsrailli Araplar (48 Arapları) arasında organize suç kaynaklı cinayetlerde artış yaşanmasına tepkilerini gösterdi. - Sputnik Türkiye
7/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplanan göstericiler, Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te İsrailli Araplar (48 Arapları) arasında organize suç kaynaklı cinayetlerde artış yaşanmasına tepkilerini gösterdi.

© AA / Mostafa Alkharouf

Tel Aviv'deki bazı protestocular da Ben-Gvir'in Filistinlilerin hareket özgürlüğüne ilişkin ırkçı sözlerine karşı Filistinlilerle dayanışma amacıyla "Üzgünüm Muhammed" dövizleri taşıdı.

Tel Aviv&#x27;deki bazı protestocular da Ben-Gvir&#x27;in Filistinlilerin hareket özgürlüğüne ilişkin ırkçı sözlerine karşı Filistinlilerle dayanışma amacıyla &quot;Üzgünüm Muhammed&quot; dövizleri taşıdı. - Sputnik Türkiye
8/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Tel Aviv'deki bazı protestocular da Ben-Gvir'in Filistinlilerin hareket özgürlüğüne ilişkin ırkçı sözlerine karşı Filistinlilerle dayanışma amacıyla "Üzgünüm Muhammed" dövizleri taşıdı.

© AA / Mostafa Alkharouf

Protestocular, "Üzgünüm Muhammed" ifadesiyle Ben-Gvir'in bu hafta başında katıldığı bir televizyon programında, tartıştığı Filistinli bir gazeteciye hitaben kullandığı, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria'da seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu" sözlerine gönderme yaptı.

Protestocular, &quot;Üzgünüm Muhammed&quot; ifadesiyle Ben-Gvir&#x27;in bu hafta başında katıldığı bir televizyon programında, tartıştığı Filistinli bir gazeteciye hitaben kullandığı, &quot;Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria&#x27;da seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu&quot; sözlerine gönderme yaptı. - Sputnik Türkiye
9/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Protestocular, "Üzgünüm Muhammed" ifadesiyle Ben-Gvir'in bu hafta başında katıldığı bir televizyon programında, tartıştığı Filistinli bir gazeteciye hitaben kullandığı, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria'da seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu" sözlerine gönderme yaptı.

© AA / Yair Palti

Öte yandan Batı Kudüs’teki göstericiler de Başbakan Netanyahu'nun konutunun yakındaki Azza Caddesi’nde toplandı.

Öte yandan Batı Kudüs’teki göstericiler de Başbakan Netanyahu&#x27;nun konutunun yakındaki Azza Caddesi’nde toplandı. - Sputnik Türkiye
10/12
© AA / Yair Palti

Öte yandan Batı Kudüs’teki göstericiler de Başbakan Netanyahu'nun konutunun yakındaki Azza Caddesi’nde toplandı.

© AA / Mostafa Alkharouf

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin&#x27;in 5 Ocak&#x27;ta duyurduğu &quot;yargı reformu&quot; Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. - Sputnik Türkiye
11/12
© AA / Mostafa Alkharouf

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

© AA / Mostafa Alkharouf

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart&#x27;ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis&#x27;ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
12/12
© AA / Mostafa Alkharouf

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.
Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.
Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan; aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.
Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı düzenlemesinde Meclis'ten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.
İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.
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