https://sputniknews.com.tr/20230826/zaharova-kiev-rusyanin-yeni-bolgelerinde-yasayanlarin-iradesini-tanimadigini-gosterdi-1074955016.html
Zaharova: Kiev, Rusya’nın yeni bölgelerinde yaşayanların iradesini tanımadığını gösterdi
Zaharova: Kiev, Rusya’nın yeni bölgelerinde yaşayanların iradesini tanımadığını gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın yeni bölgelerinde yapılacak seçimlerin meşruiyetinin tanınmamasını talep eden Kiev’in bu bölgelerde... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T13:35+0300
2023-08-26T13:35+0300
2023-08-26T13:35+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde 10 Eylül’de yapılacak seçimlerin meşruiyetinin tanınmamasını talep eden Kiev’in bu bölgelerde yaşayanların görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.Zaharova, “Ağustos ayı başlarında Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Rusya'da 10 Eylül'de yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarının tanınmamasıyla ilgili olarak yabancı parlamentolar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapılmasını kabul etti. Ukrayna milletvekilleri, yabancı ülkelerden DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılacak seçimlerin sonuçlarını tanımamalarını talep ediyor. Bu tür eylemlerle Kiev, neo-Nazi Kiev rejimiyle hiçbir bağlarının olmasını istemeyen Rus bölgelerinde yaşayan milyonlarca kişinin görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074951889.html
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mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev
mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev
Zaharova: Kiev, Rusya’nın yeni bölgelerinde yaşayanların iradesini tanımadığını gösterdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın yeni bölgelerinde yapılacak seçimlerin meşruiyetinin tanınmamasını talep eden Kiev’in bu bölgelerde yaşayanların görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde 10 Eylül’de yapılacak seçimlerin meşruiyetinin tanınmamasını talep eden Kiev’in bu bölgelerde yaşayanların görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
Zaharova, “Ağustos ayı başlarında Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Rusya'da 10 Eylül'de yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarının tanınmamasıyla ilgili olarak yabancı parlamentolar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapılmasını kabul etti. Ukrayna milletvekilleri, yabancı ülkelerden DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılacak seçimlerin sonuçlarını tanımamalarını talep ediyor. Bu tür eylemlerle Kiev, neo-Nazi Kiev rejimiyle hiçbir bağlarının olmasını istemeyen Rus bölgelerinde yaşayan milyonlarca kişinin görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.