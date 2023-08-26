https://sputniknews.com.tr/20230826/zaharova-kiev-rusyanin-yeni-bolgelerinde-yasayanlarin-iradesini-tanimadigini-gosterdi-1074955016.html

Zaharova: Kiev, Rusya’nın yeni bölgelerinde yaşayanların iradesini tanımadığını gösterdi

Zaharova: Kiev, Rusya’nın yeni bölgelerinde yaşayanların iradesini tanımadığını gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın yeni bölgelerinde yapılacak seçimlerin meşruiyetinin tanınmamasını talep eden Kiev’in bu bölgelerde... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T13:35+0300

2023-08-26T13:35+0300

2023-08-26T13:35+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna

ukrayna krizi

kiev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde 10 Eylül’de yapılacak seçimlerin meşruiyetinin tanınmamasını talep eden Kiev’in bu bölgelerde yaşayanların görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.Zaharova, “Ağustos ayı başlarında Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Rusya'da 10 Eylül'de yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarının tanınmamasıyla ilgili olarak yabancı parlamentolar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapılmasını kabul etti. Ukrayna milletvekilleri, yabancı ülkelerden DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yapılacak seçimlerin sonuçlarını tanımamalarını talep ediyor. Bu tür eylemlerle Kiev, neo-Nazi Kiev rejimiyle hiçbir bağlarının olmasını istemeyen Rus bölgelerinde yaşayan milyonlarca kişinin görüşlerini umursamadığını bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074951889.html

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