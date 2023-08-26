https://sputniknews.com.tr/20230826/yunan-basini-yunanistan-rusya-ile-hava-savunma-sistemlerine-iliskin-sozlesmeyi-feshedecek-1074949690.html
Yunan basını: Yunanistan, Rusya ile hava savunma sistemlerine ilişkin sözleşmeyi feshedecek
Yunan basını: Yunanistan, Rusya ile hava savunma sistemlerine ilişkin sözleşmeyi feshedecek
Yunanistan’ın uçaksavar füze sistemlerinin bakımına ilişkin Rusya ile olan sözleşmeyi feshedeceği öne sürüldü. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T01:20+0300
2023-08-26T01:20+0300
2023-08-26T01:20+0300
yunanistan
dünya
uçaksavar
uçaksavar
uçaksavar
uçaksavar füze
füze
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074949790_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5ad1075b45a5d8ef30ed07bcb9e12ab0.jpg
Pronews.gr sitesinde yer alan habere göre Yunanistan, Tor-M1 ve Osa-AKM uçaksavar füze sistemlerinin bakımına ilişkin Rusya ile olan sözleşmeyi feshetme kararı aldı.Haberde, "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde Rus silah sistemleri döneminin sonu geldi. Hükümet silah destek programından vazgeçme ve yeni destek sözleşmeleri imzalamama kararı aldı. Parlamentodan sızan çok gizli belgede, Savunma Bakanı Nikos Dendias, kısa menzilli uçaksavar füze sistemleri Tor-M1 ve daha eski Osa-AKM için yeni destek sözleşmelerinin, yani yedek parça ve hizmet alımının olmayacağını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından sunulan belgenin ülkenin silahlanma programlarının öncelikleri ve ilerleyişi ile ilgili olduğuna vurgu yapılan haberde, “Bu, mevcut yedek parçaların sadece birkaç aya yetebileceği ve bakanlık mevcut sözleşmeyi bile yerine getirmediği için sayılarının çok düşük olması nedeniyle tamamen devre dışı bırakılmalarının geri sayımının başladığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu sistemlerin Ege Denizi’ndeki adalarda bulunduğu vurgulanan haberde, "Hepsi Ege Denizi'ndeki adalarda bulunuyor. Sistemler eski ancak savunma hattını saldırı ve nakliye helikopterleri, İHA ve benzerlerinden korumak için hala güvenilir. Tor-M1, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin uçak, helikopter, İHA vb. araçlarının yanı sıra seyir füzelerini imha etme görevlerini de yerine getirebilen ve Ukrayna'da kendini kanıtlamış tek kısa menzilli hava savunma sistemidir” denildi.Pronews'e göre Yunan ordusu ve hava kuvvetleri, maksimum menzili 10 ile 12 kilometre arasında değişen 21 adet Tor-M1 kundağı motorlu füze sistemi ve 38 adet SHORADS (kısa menzilli) Osa-AK/AKM kundağı motorlu güdümlü füze sistemine sahip. 38 sistemin 19'u Osa-AK, geri kalanı ise Osa-AKM'nin gelişmiş versiyonu.
yunanistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074949790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb0093a71e62d28d1e7845e3d8fbb6b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, uçaksavar, uçaksavar, uçaksavar, uçaksavar füze, füze, rusya
yunanistan, uçaksavar, uçaksavar, uçaksavar, uçaksavar füze, füze, rusya
Yunan basını: Yunanistan, Rusya ile hava savunma sistemlerine ilişkin sözleşmeyi feshedecek
Abone ol
Yunanistan’ın uçaksavar füze sistemlerinin bakımına ilişkin Rusya ile olan sözleşmeyi feshedeceği öne sürüldü.
Pronews.gr sitesinde yer alan habere göre Yunanistan, Tor-M1 ve Osa-AKM uçaksavar füze sistemlerinin bakımına ilişkin Rusya ile olan sözleşmeyi feshetme kararı aldı.
Haberde, "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde Rus silah sistemleri döneminin sonu geldi. Hükümet silah destek programından vazgeçme ve yeni destek sözleşmeleri imzalamama kararı aldı. Parlamentodan sızan çok gizli belgede, Savunma Bakanı Nikos Dendias, kısa menzilli uçaksavar füze sistemleri Tor-M1 ve daha eski Osa-AKM için yeni destek sözleşmelerinin, yani yedek parça ve hizmet alımının olmayacağını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından sunulan belgenin ülkenin silahlanma programlarının öncelikleri ve ilerleyişi ile ilgili olduğuna vurgu yapılan haberde, “Bu, mevcut yedek parçaların sadece birkaç aya yetebileceği ve bakanlık mevcut sözleşmeyi bile yerine getirmediği için sayılarının çok düşük olması nedeniyle tamamen devre dışı bırakılmalarının geri sayımının başladığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu sistemlerin Ege Denizi’ndeki adalarda bulunduğu vurgulanan haberde, "Hepsi Ege Denizi'ndeki adalarda bulunuyor. Sistemler eski ancak savunma hattını saldırı ve nakliye helikopterleri, İHA ve benzerlerinden korumak için hala güvenilir. Tor-M1, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin uçak, helikopter, İHA vb. araçlarının yanı sıra seyir füzelerini imha etme görevlerini de yerine getirebilen ve Ukrayna'da kendini kanıtlamış tek kısa menzilli hava savunma sistemidir” denildi.
Pronews'e göre Yunan ordusu ve hava kuvvetleri, maksimum menzili 10 ile 12 kilometre arasında değişen 21 adet Tor-M1 kundağı motorlu füze sistemi ve 38 adet SHORADS (kısa menzilli) Osa-AK/AKM kundağı motorlu güdümlü füze sistemine sahip. 38 sistemin 19'u Osa-AK, geri kalanı ise Osa-AKM'nin gelişmiş versiyonu.