https://sputniknews.com.tr/20230826/yunan-basini-yunanistan-rusya-ile-hava-savunma-sistemlerine-iliskin-sozlesmeyi-feshedecek-1074949690.html

Yunan basını: Yunanistan, Rusya ile hava savunma sistemlerine ilişkin sözleşmeyi feshedecek

Yunan basını: Yunanistan, Rusya ile hava savunma sistemlerine ilişkin sözleşmeyi feshedecek

Yunanistan’ın uçaksavar füze sistemlerinin bakımına ilişkin Rusya ile olan sözleşmeyi feshedeceği öne sürüldü. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T01:20+0300

2023-08-26T01:20+0300

2023-08-26T01:20+0300

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Pronews.gr sitesinde yer alan habere göre Yunanistan, Tor-M1 ve Osa-AKM uçaksavar füze sistemlerinin bakımına ilişkin Rusya ile olan sözleşmeyi feshetme kararı aldı.Haberde, "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde Rus silah sistemleri döneminin sonu geldi. Hükümet silah destek programından vazgeçme ve yeni destek sözleşmeleri imzalamama kararı aldı. Parlamentodan sızan çok gizli belgede, Savunma Bakanı Nikos Dendias, kısa menzilli uçaksavar füze sistemleri Tor-M1 ve daha eski Osa-AKM için yeni destek sözleşmelerinin, yani yedek parça ve hizmet alımının olmayacağını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından sunulan belgenin ülkenin silahlanma programlarının öncelikleri ve ilerleyişi ile ilgili olduğuna vurgu yapılan haberde, “Bu, mevcut yedek parçaların sadece birkaç aya yetebileceği ve bakanlık mevcut sözleşmeyi bile yerine getirmediği için sayılarının çok düşük olması nedeniyle tamamen devre dışı bırakılmalarının geri sayımının başladığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu sistemlerin Ege Denizi’ndeki adalarda bulunduğu vurgulanan haberde, "Hepsi Ege Denizi'ndeki adalarda bulunuyor. Sistemler eski ancak savunma hattını saldırı ve nakliye helikopterleri, İHA ve benzerlerinden korumak için hala güvenilir. Tor-M1, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin uçak, helikopter, İHA vb. araçlarının yanı sıra seyir füzelerini imha etme görevlerini de yerine getirebilen ve Ukrayna'da kendini kanıtlamış tek kısa menzilli hava savunma sistemidir” denildi.Pronews'e göre Yunan ordusu ve hava kuvvetleri, maksimum menzili 10 ile 12 kilometre arasında değişen 21 adet Tor-M1 kundağı motorlu füze sistemi ve 38 adet SHORADS (kısa menzilli) Osa-AK/AKM kundağı motorlu güdümlü füze sistemine sahip. 38 sistemin 19'u Osa-AK, geri kalanı ise Osa-AKM'nin gelişmiş versiyonu.

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