https://sputniknews.com.tr/20230826/yolcuyla-pazarlik-yapan-taksiciye-4-bin-64-lira-ceza-kesildi-1074960221.html
Yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi
Yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi
İstanbul Eminönü'nde taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira para cezası verildi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T19:58+0300
2023-08-26T19:58+0300
2023-08-26T19:58+0300
türkiye
istanbul
eminönü
taksi
ceza
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Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi.
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istanbul, eminönü, taksi, ceza
istanbul, eminönü, taksi, ceza
Yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi
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İstanbul Eminönü'nde taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira para cezası verildi.
Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.
Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi.