https://sputniknews.com.tr/20230826/ukraynada-iki-egitim-ucagi-carpisti-3-pilot-oldu-1074957987.html
Ukrayna’da iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 pilot öldü
Ukrayna’da iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 pilot öldü
Ukrayna’nın Jetomir Bölgesi’nde, Çekya yapımı iki adet L-39 eğitim savaş uçağının çarpışması sonucu üç pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T17:34+0300
2023-08-26T17:34+0300
2023-08-26T17:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
pilot
çekya
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Ukrayna medyasının, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, 25 Ağustos akşamı Jitomir Bölgesi’nde, iki L-39 eğitim uçağının çarpıştığı ve üç pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.Ölenlerden birinin, daha önce MiG-29 uçağının pilotu olan Juce lakaplı bir kişi olduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ukrayna, ukrayna krizi, pilot, çekya
ukrayna, ukrayna krizi, pilot, çekya
Ukrayna’da iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 pilot öldü
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Ukrayna’nın Jetomir Bölgesi’nde, Çekya yapımı iki adet L-39 eğitim savaş uçağının çarpışması sonucu üç pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna medyasının, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, 25 Ağustos akşamı Jitomir Bölgesi’nde, iki L-39 eğitim uçağının çarpıştığı ve üç pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ölenlerden birinin, daha önce MiG-29 uçağının pilotu olan Juce lakaplı bir kişi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.