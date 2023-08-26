https://sputniknews.com.tr/20230826/ukraynada-iki-egitim-ucagi-carpisti-3-pilot-oldu-1074957987.html

Ukrayna’da iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 pilot öldü

Ukrayna’da iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 pilot öldü

Ukrayna’nın Jetomir Bölgesi’nde, Çekya yapımı iki adet L-39 eğitim savaş uçağının çarpışması sonucu üç pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T17:34+0300

2023-08-26T17:34+0300

2023-08-26T17:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

pilot

çekya

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Ukrayna medyasının, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, 25 Ağustos akşamı Jitomir Bölgesi’nde, iki L-39 eğitim uçağının çarpıştığı ve üç pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.Ölenlerden birinin, daha önce MiG-29 uçağının pilotu olan Juce lakaplı bir kişi olduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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çekya

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ukrayna, ukrayna krizi, pilot, çekya