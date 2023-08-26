https://sputniknews.com.tr/20230826/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesini-bombaladi-1-sivil-oldu-1074960983.html
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’ni bombaladı: 1 sivil öldü
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’ni bombaladı: 1 sivil öldü
Belgorod Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi’ndeki Şetinovka köyüne düzenlediği saldırıda bir sivil erkeğin hayatını kaybettiğini belirtti. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T21:34+0300
2023-08-26T21:34+0300
2023-08-26T21:34+0300
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna krizi
ukrayna
vyaçeslav gladkov
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Adam, yazlığın bahçesinde otu biçtiği sırada Ukrayna ordusu insansız hava aracından bir patlayıcı kurgu attı. Adam, patlama sonucu aldığı şarapnel yaralarından hayatını kaybetti” diye yazdı.Vali, ölenin ailesine başsağlığı diledi.
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belgorod, ukrayna krizi, ukrayna, vyaçeslav gladkov
belgorod, ukrayna krizi, ukrayna, vyaçeslav gladkov
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’ni bombaladı: 1 sivil öldü
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Belgorod Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi’ndeki Şetinovka köyüne düzenlediği saldırıda bir sivil erkeğin hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Adam, yazlığın bahçesinde otu biçtiği sırada Ukrayna ordusu insansız hava aracından bir patlayıcı kurgu attı. Adam, patlama sonucu aldığı şarapnel yaralarından hayatını kaybetti” diye yazdı.
Vali, ölenin ailesine başsağlığı diledi.