https://sputniknews.com.tr/20230826/the-guardian-ukrayna-ve-nato-2024-icin-yeni-strateji-uzerinde-calisiyor-1074961752.html

The Guardian: Ukrayna ve NATO, 2024 için yeni strateji üzerinde çalışıyor

The Guardian: Ukrayna ve NATO, 2024 için yeni strateji üzerinde çalışıyor

The Guardian’ın haberine göre, Ukrayna Ordusu Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Ağustos ortasında Polonya-Ukrayna sınırında NATO’nun iki üst düzey komutanıyla... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T22:36+0300

2023-08-26T22:36+0300

2023-08-26T22:36+0300

ukrayna krizi

the guardian

ukrayna

ukrayna krizi

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg

Ukrayna Ordusu Başkomutanı Valeriy Zalujnıy'in, NATO’nun iki üst düzey komutanıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.The Guardian’da yer alan haberde, NATO Başkomutanı Christopher Cavoli ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Anthony Radakin’in de katıldığı 5 saatlik toplantının, Ukrayna’nın askeri stratejisini yeniden başlatmayı amaçladığı ifade edildi.Askeri yetkililerin, Ukrayna’nın karşı taarruzunun ilerlemesindeki yavaşlamayla ilgili ne yapılması gerektiğini ve önümüzdeki kış için planları değerlendirdiği aktarıldı. Gazeteye konuşan kaynakların, görüşmeyle ilgili ayrıntılar vermediği, lakin bu görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun stratejisinin değiştiği kaydedildi.Kaynaklardan biri, halihazırda Ukrayna ordusunun Zaporojye cephesine odaklandığını bildirdi. Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne çıkmaya çalışacağı belirtildi.The Guardian, Anthony Radakin’in sınırdaki toplantıdan önce Kiev’e gayri resmi ziyarette bulunarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Kaynaklara göre görüşmenin amacı, Ukrayna’nın stratejisini ve Batı’nın nasıl yardım edebileceğini daha iyi anlamaktı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

the guardian, ukrayna, ukrayna krizi, nato