https://sputniknews.com.tr/20230826/taniklar-sabanci-ciftinin-gecirdigi-deniz-kazasini-anlatti-saglik-durumlarinda-son-durum-1074951585.html
Tanıklar, Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını anlattı: Sağlık durumlarında son durum
Tanıklar, Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını anlattı: Sağlık durumlarında son durum
Yunanistan'ın Leros adası açıklarında botla kayalıklara çarparak kaza yapan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T09:42+0300
2023-08-26T09:42+0300
2023-08-26T09:48+0300
türkiye
yunanistan
deniz
kaza
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Denizde geçirdiği kaza sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.Holdingden yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.Tedavileri sürüyorKazada yaralanan Ali Sabancı’nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı’nın ise yüzünden yaralandığı belirtildi. Sabancı çifti İstanbul’da özel bir hastanede tedaviye alındı.Oksijen'de yer alan habere göre, yakınlar ve tanıklar kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve Kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu.Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, Kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.O sırada Adanalı iş insanı Mehmet Başer’in de teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı da kazazedelere yardımcı oldu. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adası'na götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ali-sabanci-ve-vuslat-dogan-sabanci-kaza-gecirdi-durumlari-agir-1074927638.html
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Tanıklar, Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını anlattı: Sağlık durumlarında son durum
09:42 26.08.2023 (güncellendi: 09:48 26.08.2023) Abone ol
Yunanistan'ın Leros adası açıklarında botla kayalıklara çarparak kaza yapan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Denizde geçirdiği kaza sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Holdingden yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.
Tedavileri sürüyor
Kazada yaralanan Ali Sabancı’nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı’nın ise yüzünden yaralandığı belirtildi. Sabancı çifti İstanbul’da özel bir hastanede tedaviye alındı.
Oksijen'de yer alan habere göre, yakınlar ve tanıklar kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:
Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve Kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu.
Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, Kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.
O sırada Adanalı iş insanı Mehmet Başer’in de teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı da kazazedelere yardımcı oldu. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adası'na götürüldü.