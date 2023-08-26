https://sputniknews.com.tr/20230826/rusyadan-batiya-moldovayi-ukrayna-catismasina-cekme-suclamasi-1074950448.html

Rusya’dan Batı’ya Moldova’yı Ukrayna çatışmasına çekme suçlaması

Rusya’dan Batı’ya Moldova’yı Ukrayna çatışmasına çekme suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın Moldova’yı Ukrayna’daki çatışmanın içine çekmeye devam ettiğini belirtti. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T01:51+0300

2023-08-26T01:51+0300

2023-08-26T01:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

moldova

batı

mariya zaharova

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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kolektif Batı’nın, Moldova Anayasası’nda saptanan tarafsız statüye rağmen, aktif olarak bu ülkeyi Ukrayna’daki çatışmanın içine çekmeye devam ettiği ortada” ifadesi kullanıldı.Moldova yönetimini, bu tür eylemlerin feci sonuçları olacağı yönünde defalarca uyardıklarını kaydeden Rus diplomat, aklı başında tüm Moldovalı politikacıların bu konuyla ilgili alarm verdiğini, ama iktidarın “inatla ülkeyi, komşu Ukrayna’nın kendini içinde bulduğu uçurum yönünde çekmeye” devam ettiğini yazdı.Rusya-Moldova ilişkilerinin mevcut durumundan tamamen Kişinev’in sorumlu olduğunu vurgulayan Zaharova, Moldova’daki iktidarın ülkenin geleceğini düşünmediğini ve bu yüzden onlarca yıl boyunca iki halkın refahı için yapılanları böylesine kolay yıktığının altını çizdi.Moldova’yı, Ukrayna’ya destek sürecine derinlemesine katılmama yönünde uyaran Bakanlık Sözcüsü, bu sürecin bölgenin istikrarına ve güvenliğine tehdit oluşturmanın yanı sıra, Kişinev’i Kiev’in işlediği savaş suçlarına ortak yaptığını belirtti.Moldova’nın yakıt, ilaç ve gıda yardımıyla Ukrayna’nın lojistik uzantısı haline geldiğini yazan Zaharova, Moldova topraklarının silah transiti için kullanma planlarının Rusya’yı tedirgin ettiğini sözlerine ekledi.

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, moldova, batı, mariya zaharova