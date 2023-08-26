https://sputniknews.com.tr/20230826/rusya-savunma-bakanligi-on-cephe-hattindaki-durum-iyilesti-1074958284.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ön cephe hattındaki durum iyileşti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ön cephe hattındaki durum iyileşti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, ön cephe hattındaki durumun iyileştiğini söyledi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T17:41+0300

2023-08-26T17:41+0300

2023-08-26T17:41+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

konaşenkov

igor konaşenkov

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus ordusunun Kupyansk bölgesindeki ön cephede durumu iyileştirdiğini belirten Konaşenkov, "Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğinde yürüttükleri aktif operasyonlar sonucunda ön cephedeki durumu iyileştirdi” dedi.Konaşenkov'a göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 115. Mekanize, 25. Hava İndirme ve 68. Jaeger Tugaylarının saldırı birliklerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov bölgesinde beş saldırısı püskürtüldü.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk yönündeki kayıpları 50'den fazla asker, 4 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs ve 2 adet D-20 obüs olarak gerçekleşti.Harkov Bölgesi’ne bağlı Kislovka yerleşim yeri yakınlarında 103. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait bir saha mühimmat deposu imha edildi.Zaporojye yönünde, Rus birliklerinin hava saldırıları ve topçu ateşi ile 82. Hava Saldırı Tugayı'nın 3 saldırısı püskürtüldü.Rus komutana göre bu yönde Ukraynalı 115 asker, 7 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 1 adet M777 obüs ve 1 adet ABD yapımı M119 obüs, 1 adet İngiliz yapımı FH-70 topçu sistemi, 1 adet D-30 obüs ve ABD yapımı AN/TPQ-36 radar istasyonu imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Minkovka, Kleşeyevka ve Krasnogorovka yerleşim yerlerindeki 6 saldırısını püskürttü.Ayrıca, DHC’nin Netaylovo bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Mekanize Tugayı'na ait bir saha mühimmat deposu imha edildi.Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönündeki kayıplarının yaklaşık 225 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, 2 Msta-B obüsünün yanı sıra bir D-20 ve bir D-30 obüsü olarak gerçekleştiğini belirtti.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava, topçu ve çoklu roketatar sistemi birimleri ile koordineli eylemleri sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin 63. ve 67. mekanize tugaylarının LHC’nin Çervonaya Dibrova yerleşimi bölgesine yönelik 2 saldırısı püskürtüldü.Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıpları 60’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 1 kamyonet ve 2 adet D-30 obüsü oldu.Güney Donetsk yönünde Doğu Askeri Grubu birimleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 31. Deniz Piyade Tugayı'nın DHC’nin Staromayorskoye yerleşimi bölgesindeki 2 saldırısını püskürttü.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Donetsk yönünde 200'e yakın asker, 1 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, ABD yapımı M109 Paladin ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüsün yanı sıra 2 adet D-30 obüsü kaybetti.Herson yönünde ise 40'a yakın Ukraynalı asker, 5 otomobil, 1 adet ABD yapımı M777 obüs, 1 adet Msta-B ve 1 adet D-30 obüsü imha edildi.

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rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, igor konaşenkov, igor konaşenkov