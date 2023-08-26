https://sputniknews.com.tr/20230826/rusya-maliye-bakani-siluanov-ekonomimiz-2023te-yuzde-25-buyuyecek-1074959439.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Ekonomimiz 2023’te yüzde 2.5 büyüyecek

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Ekonomimiz 2023’te yüzde 2.5 büyüyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2.5 oranında büyüme göstereceği tahmininde bulundu. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T18:44+0300

2023-08-26T18:44+0300

2023-08-26T18:44+0300

dünya

anton siluanov

rusya

rusya maliye bakanlığı

rusya savunma bakanlığı

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Siluanov, CGTN televizyonuna açıklamasında, “Yaptırımların etkilerini hafifletmek için adımlar atıyoruz. Geçen yıl ekonomi yüzde 2.1 oranda daraldıysa, bu yıl yüzde 2.5 civarında, belki daha da yüksek bir toparlanma bekliyoruz” ifadesini kullandı.Bakanın sözlerine göre, sonuç olarak Rusya geçen yılki düşüşü telafi edecek.Daha önce Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 1.2 seviyesinde olacağı tahmininde bulunmuştu.‘Enflasyon yüzde 6 olacak’Siluanov, “Enflasyonumuz artmasına rağmen bu yıl yaklaşık yüzde 6 seviyesinde kalmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz yüzde 4, enflasyonun hedef seviyelere indirilmesi için Merkez Bankası ile birlikte gerekli tüm tedbirleri alacağız” diye konuştu.Rusya Merkez Bankası, enflasyonun bu yıl yüzde 5-6.5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.‘İşsizlik oranı sadece yüzde 3’Maliye Bakanı, “İşsizlik oranımız asgari düzeyinde, sadece yüzde 3. Böyle bir oran son 20-30 yıl görülmemişti” diye kaydetti.

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anton siluanov, rusya, rusya maliye bakanlığı, rusya savunma bakanlığı