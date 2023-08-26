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Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk yaşamını yitirdi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
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ordu
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Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk hayatını kaybetti.Ulubey İlçesinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ​​​​​​​İ.E.Ş'nin kullandığı patpat olarak tabir edilen tarım aracı, şarampole devrildi.Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta 12 yaşındaki Mahsun A, olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralı İ.E.Ş. ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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tarım, ordu, kaza
tarım, ordu, kaza

Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

02:51 26.08.2023
© SELİM KUŞCU-AW016374Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpatın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpatın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
© SELİM KUŞCU-AW016374
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk yaşamını yitirdi.
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk hayatını kaybetti.
Ulubey İlçesinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ​​​​​​​İ.E.Ş'nin kullandığı patpat olarak tabir edilen tarım aracı, şarampole devrildi.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta 12 yaşındaki Mahsun A, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı İ.E.Ş. ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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