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ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
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Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
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Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
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Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
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Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
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Rusya’dan Google’a para cezası
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ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
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Macaristan’dan Türkiye önerisi
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
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ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
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İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
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Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
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ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
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Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
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İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
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Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
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Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
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Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
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Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
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Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
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ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
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Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
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Ukraynalı komutan, kendi askerini vurdu
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Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
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ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
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Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
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Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
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ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
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The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli