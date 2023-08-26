https://sputniknews.com.tr/20230826/orduda-patpat-kazasi-1-olu-1-agir-yarali-1074951002.html

Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk yaşamını yitirdi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T02:51+0300

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türkiye

tarım

ordu

kaza

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Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk hayatını kaybetti.Ulubey İlçesinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ​​​​​​​İ.E.Ş'nin kullandığı patpat olarak tabir edilen tarım aracı, şarampole devrildi.Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta 12 yaşındaki Mahsun A, olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralı İ.E.Ş. ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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tarım, ordu, kaza