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Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı: Bölgeleri uyardı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı: Bölgeleri uyardı
Meteoroloji 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T10:30+0300
2023-08-26T10:30+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
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Meteoroloji 26 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 32°CAz bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 38°CParçalı bulutluİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 38°CParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 34°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CAz bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 26°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı: Bölgeleri uyardı

10:30 26.08.2023
© AARüzgar ve sağanak
Rüzgar ve sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
© AA
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Meteoroloji 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 26 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji'den 11 il için hafta sonu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
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