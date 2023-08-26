https://sputniknews.com.tr/20230826/lubnan-basini-bir-rus-vatandasi-casusluk-suphesiyle-beyrut-havaalaninda-gozaltina-alindi-1074956046.html
Lübnan basını: Bir Rus vatandaşı casusluk şüphesiyle Beyrut havaalanında gözaltına alındı
Lübnan basını: Bir Rus vatandaşı casusluk şüphesiyle Beyrut havaalanında gözaltına alındı
İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen bir Rus vatandaşının Beyrut havaalanında gözaltına alındığı bildirildi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T15:12+0300
2023-08-26T15:12+0300
2023-08-26T15:12+0300
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Lübnan'ın Al-Akhbar gazetesinin haberine göre, İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus vatandaşı eşi ile birlikte Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki havaalanında gözaltına alındı.Habere göre, İsrail adına casusluk yaptığından şüphelenilen Rus vatandaşı, uyruğu açıklanmayan eşiyle birlikte Beyrut havaalanından Lübnan'dan ayrılmaya çalışırken gözaltına alındı.Haberde, Lübnan Emniyet Genel Müdürü Eliyas el-Baysari’nin gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet görevlilerinin İsrail adına casusluk yaptığından şüphelenilen 2 kişinin Beyrut havaalanında gözaltına aldığını söylediği belirtildi.Haberde ayrıca, söz konusu kişinin daha önce Lübnan'ın güney banliyölerini ziyaret ettiği vurgulandı.Rusya’nın Lünbnan Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, diplomatik misyonun Rus vatandaşlarının gözaltına alındığından haberdar olduğu ve durumun açıklığa kavuşturulması için çalıştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230826/zaharova-kiev-rusyanin-yeni-bolgelerinde-yasayanlarin-iradesini-tanimadigini-gosterdi-1074955016.html
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Lübnan basını: Bir Rus vatandaşı casusluk şüphesiyle Beyrut havaalanında gözaltına alındı
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İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen bir Rus vatandaşının Beyrut havaalanında gözaltına alındığı bildirildi.
Lübnan'ın Al-Akhbar gazetesinin haberine göre, İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus vatandaşı eşi ile birlikte Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki havaalanında gözaltına alındı.
Habere göre, İsrail adına casusluk yaptığından şüphelenilen Rus vatandaşı, uyruğu açıklanmayan eşiyle birlikte Beyrut havaalanından Lübnan'dan ayrılmaya çalışırken gözaltına alındı.
Haberde, Lübnan Emniyet Genel Müdürü Eliyas el-Baysari’nin gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet görevlilerinin İsrail adına casusluk yaptığından şüphelenilen 2 kişinin Beyrut havaalanında gözaltına aldığını söylediği belirtildi.
Haberde ayrıca, söz konusu kişinin daha önce Lübnan'ın güney banliyölerini ziyaret ettiği vurgulandı.
Rusya’nın Lünbnan Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, diplomatik misyonun Rus vatandaşlarının gözaltına alındığından haberdar olduğu ve durumun açıklığa kavuşturulması için çalıştığı kaydedildi.