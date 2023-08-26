https://sputniknews.com.tr/20230826/istanbulda-orman-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1074955480.html

İstanbul'da orman yangını: Alevler binalara yaklaşıyor

İstanbul'da orman yangını: Alevler binalara yaklaşıyor

Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T14:22+0300

2023-08-26T14:22+0300

2023-08-26T14:38+0300

türkiye

yangın

istanbul

orman yangını

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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkaledeki-orman-yangininin-ardindan-aci-tablo-havadan-goruntulendi-1074910051.html

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