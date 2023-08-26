https://sputniknews.com.tr/20230826/istanbulda-orman-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1074955480.html
İstanbul'da orman yangını: Alevler binalara yaklaşıyor
İstanbul'da orman yangını: Alevler binalara yaklaşıyor
Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T14:22+0300
2023-08-26T14:22+0300
2023-08-26T14:38+0300
türkiye
yangın
istanbul
orman yangını
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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/canakkaledeki-orman-yangininin-ardindan-aci-tablo-havadan-goruntulendi-1074910051.html
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yangın, istanbul, orman yangını
yangın, istanbul, orman yangını
İstanbul'da orman yangını: Alevler binalara yaklaşıyor
14:22 26.08.2023 (güncellendi: 14:38 26.08.2023) Abone ol
Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunuyor.
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler yükselerek çevredeki binalara yaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.